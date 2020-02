De La Manga Club a Budapest

Naomi Osaka no juega el definitivo encuentro tras su derrota el día anterior frente a Sorribes y deja al público sin el duelo de números 1.

Pocos alcanzaban a ser tan optimistas de cara a la eliminatoria que enfrentaba a España y Japón para tratar de colase en la fase final de la Fed Cup entre las doce mejores selecciones del mundo. O pocos lo eran, al menos, cuando se dieron a conocer las convocatorias de ambos combinados. La baja de Garbiñe Muguruza por su participación en el Open de Australia, en el que llegó a colarse en una final que terminó perdiendo ante Sofia Kenin, hacía que el combinado español perdiera a su máxima referente y mejor situada en el ránking WTA. Por su parte, Japón viajaba con la ex número uno del mundo –actualmente en el puesto número 10- Naomi Osaka, que venía con la intención de clasificar a su selección en una eliminatoria organizada en La Manga Club que ha terminado siendo un éxito absoluto para las nuestras.

Y es que, tras los dos días de competición en la localidad cartagenera, el equipo entrenado por Anabel Medina se marcha por la puerta grande y quitándole la razón a todos los que vaticinaban una victoria de Japón. De hecho, se la ha quitado incluso a los que aseguraban que la eliminatoria se decidiría por el camino más largo, en un cuarto o quinto partido. Nada más lejos de la realidad, España ha terminado tumbando al combinado nipón por la vía más rápida. 3-0 en el global de la eliminatoria que le da el pase a la fase final de un renovado torneo –la Fed Cup- que se disputará en Budapest entre los días 14 y 19 de abril y que enfrentará a las 12 mejores selecciones del mundo.

El tercer y último punto de la eliminatoria lo ha cosechado la número 1 española Carla Suárez, que ha logrado deshacerse de Nara Kurumi en algo menos de hora y media. La japonesa ha saltado a la pista en sustitución de la número 1 de su equipo, Naomi Osaka, que ha decidido no disputar el encuentro después de su derrota en el día de ayer ante Sara Sorribes en el primer partido de la eliminatoria. Ese partido dio el primer punto al equipo de Anabel Medina para empezar a hacer caer la balanza del lado Español, y que posteriormente sería refrendado por la victoria de la propia Carla Suárez ante las número 2 japonesa Doi Misaki.



Carla pone el punto y final

Carla Suárez abría la definitiva jornada del sábado con la oportunidad de cerrar la eliminatoria ante una rival cuyo nivel de tenis dista mucho del de su compatriota. Aun así, la canaria no iba a bajar ni un ápice su nivel de concentración para afrontar el encuentro que vivieron miles de aficionados españoles desde unas gradas casi repletas. Y es que el ambiente vivido durante estos dos días en La Manga Club han contribuido también a que es combinado español termine pasando por encima de la selección japonesa. Esa concentración de Carla quedó patente nada más arrancar el partido. Con un inicio arrollador en el que se situó 3-0 en el marcador, la número uno española comenzó a marcar el camino de lo que sería el encuentro. Le rompió en dos ocasiones el saque a la japonesa y dominó los primeros juegos del partido marcando el ritmo de los intercambios gracias a su revés y obligando a Kurumi a jugar siempre desde el fondo de la pista. Una tónica que continuó a pesar del saque perdido que puso el 3-1 en el marcador. Y es que, después de ese break, Carla encadenó tres juegos consecutivos con otras dos roturas de saque para cerrar la primera manga. De hecho, el último juego del primer set terminó con el contador de Kurumi en blanco y con la pista central de La Manga Club rendida a la grancanaria.

El segundo set comenzó en la misma línea que el primero. La jugadora nipona trataba de defenderse de los continuos ataques de la española que le llevaron a colocarse, de nuevo, con 3-0 en el marcador. Una superioridad que se vio frenada de forma momentánea por el mejor momento de Kurumi en el encuentro. Una serie de errores no forzados por parte de Carla llevaron a la japonesa a ganar su primer juego con el saque. Sin embargo, la número uno española sacó a relucir su faceta más paciente para alargar los intercambios y obligar a los errores no forzados de Kurumi que le llevaron a situarse 5-2 y con la posibilidad de cerrar el partido con el resto. En ese juego, Carla Suárez tuvo dos bolas de partido que fueron salvadas por la japonesa. De hecho, consiguió alargar el partido un juego más en el que la española no perdonó. Tras comenzar abajo con su saque, Carla logró darle la vuelta para terminar aprovechando su tercera bola de partido con una derecha cruzada que lleva a España a Budapest.

Con la eliminatoria ya decidida el público de La Manga pudo disfrutar del encuentro de dobles. Un partido en el que la pareja formada por Shuko Aoyama y Ena Shibahara derrotó a la formada por Lara Arruabarrena y Aliona Bolsova para poner el 3-1 y maquillar el resultado global.