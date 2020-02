El UCAM ficha a Radicevic, cede a Lecomte y también quiere rescindir el contrato a Tumba

El UCAM Murcia CB sigue moviendo fichas. Después de las incorporaciones de Delroy James y Rinald Malmanis, ayer se conoció una tercera alta, el base-escolta serbio Nikola Radicevic, una operación que también conlleva la salida de uno de los directores de juego del equipo de Sito Alonso, Manu Lecomte, que se va al Gran Canaria en calidad de cedido para así conservar los derechos al final de la temporada, ya que su contrato acaba el próximo mes de junio. Pero aún quedan más cambios, ya que según ha podido saber esta Redacción, el pívot Kevin Tumba también tiene abierta la puerta de salida. De hecho, el jugador ya conoce las intenciones de la entidad, como también ocurre con Dino Radoncic.

La operación Radicevic-Lecomte ha dejado contentos tanto a los jugadores como a los dos clubes implicados. El Herbalife Gran Canaria llevaba desde el pasado verano intentando quitarse de encima a un jugador que no encajaba en los planes de Fotis Katsikaris. De hecho, le buscó una salida, pero su alta ficha (160.000 euros) impidió que pudiera marcharse. Hace quince días se vinculó su nombre con el Obradoiro, pero finalmente se ha producido un intercambio entre ambos clubes, ya que Lecomte hace las maletas para irse de un club al que llegó en abril de 2019.

Radicevic vivía en Las Palmas su segunda etapa. En la temporada 2017-2018, después de jugar 23 partidos en Liga Endesa, se marcó al Trento italiano, pero después de unos meses regresó al conjunto insular. En la 2018-2019 jugó 15 partidos, pasando de tener una gran protagonismo a convertirse en uno de los últimos jugadores de la rotación. Pese a que Katsikaris dejó claro desde su llegada a Las Palmas que no contaba con este jugador, se quedó en la plantilla. Hizo cambiar de opinión al técnico, quien entre las jornadas 11 y 14 llegó a utilizar una media de unos 20 minutos. Pero volvió a perder su sitio en la plantilla hasta el punto de no haber ido ni convocado las últimas semanas. Tras fracasar la opción de irse a Santiago de Compostela, ahora llega a la plantilla del UCAM. Radicevic, que mide 1,97 metros y tiene 25 años de edad, se formó en el Partizán y entre 2012 y 2017 jugó en el Baloncesto Sevilla. Tras pasar por el Estrella Roja regresó a España para enrolarse en el Gran Canaria, desde el que salió en dirección al Trento italiano. Su experiencia en el baloncesto transalpino fue efímera, retornando al baloncesto español.

El serbio es el tercer fichaje del equipo en apenas cuatro días. Primero fue Delroy James y después Rinald Malmanis. Ahora toca el momento de las salidas. Dino Radoncic es uno de los señalados, al igual que Dusan Sakota, pero aún no hay acuerdo con los jugadores. La lista de 'sacrificados' se completa con Kevin Tumba, un hecho que deja clara la intención del club de fichar un cinco. Pese al compromiso demostrado en estos años con el club por el pívot, ahora se encuentra en una situación difícil. Por tanto, serían cuatro las caras nuevas del plantel de Sito Alonso, que no volverá a competir hasta primeros de marzo. Ahora llega una jornada aplazada ante el Iberostar Tenerife este fin de semana –se ha trasladado al 19 de marzo–, la Copa del Rey, donde no estará el UCAM Murcia, y las ventanas FIBA, a la que acudirán hasta siete jugadores que han sido convocados por sus selecciones.