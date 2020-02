Borja: "Tenemos que seguir en esta línea, ser reconocibles e imponer nuestra forma de jugar"

Desde la victoria se trabaja con más tranquilidad. Es algo que Borja Jiménez debe tener presente tras conseguir tres puntos balsámicos el pasado domingo frente al Sanluqueño. El preparador albinegro no ha tenido un inicio fácil, con un mes de enero lleno de altibajos, mucho cansancio físico y una idea de juego que no terminaba de carburar. El pasado domingo se pudo ver a un Cartagena con las ideas más claras, sobre todo en una segunda parte en la que fue superior al rival.

El técnico abulense asegura que «ganar te ayuda a estar más sonriente». Para la plantilla albinegra la victoria obtenida frente al Sanluqueño era importante y le ha aportado mucha más confianza al grupo «por cómo se produjo y cómo estábamos trabajando», afirmó Borja Jiménez.

Ser líderes y volver a ganar siempre ayuda a volver a creer. Borja Jiménez está viendo cómo el equipo empieza a asimilar los conceptos que quiere implantar a sus pupilos: «El otro día vimos a un equipo reconocible para como yo entiendo el fútbol». El míster apostilla que «lo importante es que poco a poco vayamos viendo esa evolución en los jugadores y que vayan mejorando».

En cualquier caso, el preparador del conjunto albinegro no se conforma y quiere seguir viendo cómo mejora el juego de su equipo: «El equipo tiene que mostrarse de manera continuada más fiable, ser más dominador» y aseguró que mejorar a través de los buenos resultados es algo que ayuda.

El entrenador también habló del papel del 'Coco' Carrasquilla en el partido anterior, en el que se le pudo ver mucho más atrasado de lo habitual ayudando en la salida de balón: «A nivel personal, creo que Coco nos puede aportar mucho en esa función como entiendo yo la posición de '6'. El despliegue físico es otra de sus armas. Puede ser interesante, pero no va a ser de manera continuada, porque en función de cada partido necesitaremos un perfil de '6' o de '8' distinto. Personalmente creo que es un puesto en el que se puede desenvolver perfectamente».

También aprovechó para elogiar los minutos de Miguel Ángel Cordero en choque con Sanluqueño, además de la actuación de Lucas De Vega: «Es un jugador que jugando por fuera por sus características nos puede permitir atacar de otra manera, y el otro día estuvo bien tanto por fuera como por dentro. Es un jugador con talento y seguro que nos va a dar alegrías».

Sobre el Cádiz B indicaba que «es como todos los filiales. Un equipo muy intenso, capaz de salir en transiciones con jugadores jóvenes». Además, el entrenador albinegro también destacaba el papel de Pavón, el preparador del rival amarillo: «Su entrenador los lleva a un nivel de intensidad muy alto».



Baja de Jovanovic

Para esta jornada el Cartagena no podrá contar con Djordje Jovanovic debido a la llamada popularmente 'cláusula del miedo'. El ariete serbio lleva tiempo sin ser de la partida y en el anterior partido no fue convocado. En esta ocasión no podrá ser llamado por Borja Jiménez al ser un jugador cedido por el Cádiz.

Por otro lado, el técnico albinegro ha valorado la posibilidad de volver a probar a Elady en punta de ataque: «Tener un jugador con tanto gol cerca del área es algo que nos da».

Borja Jiménez insistió en la rueda de prensa de ayer en la idea que enunció en una de sus primeras intervenciones públicas: «Tenemos que intentar poner a los jugadores en el sitio en el que nos puedan dar mayor rendimiento, y que ellos a la vez se sientan cómodos». Sin embargo, apunta que la colocación del futbolista jienense «va a depender de las características de los centrales rivales». Uno de ellos, presumiblemente, será Sergio González, defensa cartagenero que milita en el Cádiz B y que está teniendo mucho protagonismo en el primer equipo.