Adrián Hernández: "El equipo no está preparado para hacer cábalas"

Adrián Hernández ha insistido una semana más en «mantener los pies en el suelo». No quiere el técnico grana salir de esa zona de confort instalada desde pretemporada y que ha permitido a los granas ir de tapados en el Grupo IV. Sin presión ni exigencias, solo con la obligación de la permanencia, algo impropio del Real Murcia en años anteriores, al equipo grana le ha venido bien esa modestia, y no quiere el preparador murciano que se altere a sus jugadores ahora que han llegado los buenos resultados.

«No quiero perturbar los sueños de la gente, pero tengo que hacer un ejercicio de responsabilidad. Hace un mes estábamos hablando de que el equipo poco menos que iba a descender. Ahora la evolución es buena, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo», indicaba, considerando que la plantilla tiene que «abstraerse de esa ilusión». «Me gusta alentar esa ilusión, sin embargo tenemos que ir paso a paso, porque el equipo no está preparado para hacer cábalas o mirar a cinco semanas vista». «Cuando tengamos 48 puntos entonces sí diré, 'vamos a soñar'», explicaba en rueda de prensa.

No se fía Adrián Hernández del Talavera, equipo que no vive su mejor momento y que está a seis puntos de la salvación. «Quien crea que el Talavera o el Villarrobledo es sencillo, es que solo está mirando la clasificación», comentaba, recordando que «rivales como este es de los que se nos atragantan». «Tenemos que ser capaces de darle la vuelta a la tortilla para afrontar este partido de forma segura. Es un rival peligroso. Será complejo meterle mano. Es el típico partido que no se nos da bien».

Adrián Hernández hablaba también de Josema y Marcos Legaz. El muleño se quedaba la pasada semana fuera de la convocatoria para el choque frente al San Fernando por decisión técnica, mientras que el segundo apenas suma minutos esta campaña. El técnico del Real Murcia dijo que «confío en poder recuperarlos». «Josema es joven. Todo le ha venido muy rápido. Tarde o temprano va a sacar todo lo que lleva dentro. Su disposición es muy buena, está en plena formación. En el futuro va a agradecer situaciones como esta. No voy a desistir porque tiene muchas condiciones», continuaba el técnico.

De Marcos Legaz indicaba que «es un jugador diferente». «Sería una irresponsabilidad por mi parte no intentar recuperar a un futbolista de esta magnitud». «Tiene que limpiarse la mente. Cuando lo haga podrá demostrar el futbolista brutal que es», comentó.