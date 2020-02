William: "Con la victoria hemos vuelto a sonreír"

Han sido varias las semanas en las que los jugadores del Fútbol Club Cartagena pasaban por la sala de prensa del estadio Municipal Cartagonova con la cabeza baja. Al menos, con la responsabilidad de explicar el porqué del tropiezo del partido anterior. Y es que desde la llegada de Borja Jiménez al banquillo albinegro solo tras el primer encuentro en el que se consiguió la victoria en Mérida tocaba comparecer con una victoria en el bolsillo.

La del domingo pasado ante el Atlético Sanluqueño fue la segunda victoria con el abulense y sirvió para poner cierta calma y frenar el nerviosismo generado por la pérdida del liderato. Un primer puesto que se recuperó, entre otras cosas, al gol de uno de los jugadores que más han sorprendido y que están siendo más regulares a lo largo de la temporada. William firmó el gol de la tranquilidad ante el equipo andaluz para devolver la tranquilidad al feudo albinegro: «La verdad es que el domingo me salió un buen partido. A nivel individual me sentí muy bien, estuve cómodo en el campo y me salía lo que intentaba», asegura el brasileño. Es el segundo gol que logra anotar esta temporada. El primero lo marcó en Villarrubia, que supuso la victoria del equipo en tierras manchegas: «Tuve la suerte de marcar en este partido, algo que no se puede decir todo los días. Estoy muy contento, pero lo verdaderamente importante es ayudar al equipo a ganar los partidos. El gol es una consecuencia del trabajo».

Al margen del gol de William, el Cartagena logró volver a la senda de la victoria tras varias semanas de continuos tropiezos que le sumieron en un bache. Los puntos y las buenas sensaciones volvieron a estar del lado de los albinegros: «Lo más importante es que el equipo hizo un buen partido. Las sensaciones fueron mejores que en anteriores encuentros, donde no pudimos hacer el fútbol que queríamos y en los que no estuvimos acertados», comenta William. Fueron esos encuentros sin ganar los que hicieron que sobrevolaran las dudas en torno al equipo. «No tengo una explicación de lo que ocurrió para que los resultados no fueran los que estábamos buscando. Pero lo importante es demostrar que somos fuerte cuando atravesamos esos baches en los que las cosas no salen como queremos para poder sacar la situación adelante», afirmó el jugador.

La victoria del domingo por dos goles a cero ha hecho, según William, que se recupere la confianza y, especialmente, un ambiente mucho más relajado en el vestuario: «Esta semana el ambiente está mucho más relajado en el grupo. Todos estamos más sonrientes y más felices. Era normal que en las semanas atrás no fuera así, porque veníamos de resultados negativos y estábamos centrados en corregir las cosas que no terminaban de salirnos. Ahora seguimos trabajando igual de bien, pero con un clima más relajado por el buen resultado del domingo».



Un clima que van a tratar de prolongar el máximo tiempo posible: «Vamos a intentar seguir así. Mejorando partido a partido para llegar a la recta final de la temporada en las mejores condiciones posibles, que es cuando nos jugamos los objetivos importantes».

No obstante, el Cartagena tiene por delante unos meses en los que los objetivos siguen estando por lograr y en los que la exigencia va a ser máxima: «La verdad es que a lo largo de esta segunda vuelta todos los partidos van a ser complicados. Vamos a tener momentos buenos y momentos malos, como todos los equipos. Pero tenemos que intentar mantener siempre una mentalidad fuerte para que cuando lleguen esos momentos malos no tardemos en pasarlos y podamos estar más cerca de aprovechar los buenos», comenta el brasileño.