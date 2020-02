Sorribes y Osaka abren la eliminatoria entre España y Japón

La castellonense Sara Sorribes, número dos, y Naomi Osaka, número uno, abrirán a las 12.00 horas la eliminatoria de clasificación de la Copa Federación, que se disputa hoy y mañana en el Centro de Tenis de La Manga Club en Cartagena. La jornada de hoy se rematará con el partido entre Carla Suárez y Misaki Doi, tras el sorteo celebrado ayer. La eliminatoria se disputará en este complejo ubicado en la diputación cartagenera de Los Belones. A continuación del Sorribes-Osaka se disputará el choque entre la grancanaria Suárez, número 1 del conjunto español, y la 2 de Japón, Doi.

Mañana, el primer partido medirá del sábado, a partir de las once de la mañana, a las dos líderes de ambas formaciones, con un duelo Suárez-Osaka que podría ser clave para el desenlace de la eliminatoria entre la española, jugadora 55 del mundo y la japonesa, exnúmero uno del mundo, que ocupa el puesto 10 de la clasificación WTA. Luego se enfrentarían las dos números dos y el partido de dobles lo jugarían el dúo formado por la gerundense Aliona Bolsova y la barcelonesa Georgina García Pérez contra Shuko Aoyama y Ena Shibanara si no estuviera resuelta la eliminatoria, incluso de haberse solventado con un 3-0 a favor o en contra, en cuyo caso no se jugaría el cuarto individual.

En esta eliminatoria está en juego la clasificación para la nueva fase final de la Copa Federación, a celebrar del 14 al 19 de abril en Budapest, con la presencia de 12 selecciones nacionales en busca del título mundial.

La eliminatoria España-Japón de la Copa Federación, la cual dará el billete para disputar la nueva fase final del torneo del 14 al 19 de abril en Budapest, será la cuarta entre estos equipos nacionales en la historia de la competición y por ahora el balance es de tres victorias españolas y ninguna nipona.

El último precedente de un duelo entre las selecciones femeninas de ambos países data de hace un año, cuando en febrero de 2019 las de Anabel Median se impusieron a domicilio en Kitakyushu por 2-3.