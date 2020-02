Reverte: "Fichar a cuatro jugadores que vienen de equipos en play off no es fácil"

Pedro Reverte, director deportivo del UCAM Murcia, ha quedado satisfecho de los retoques que ha dado a la plantilla universitaria en este mercado de invierno. El lorquino explicaba durante la presentación de Dani Segovia (Badajoz) y de Mario Robles (Cornellá) que «hemos compensado el equipo. Conseguir traer a cuatro futbolistas que vienen de equipos que están en zona de play off era difícil pensarlo cuando comenzó el mercado». Al delantero y al zaguero hay que unir las incorporaciones de Mustafá, que llega del Marbella, y de Carlos Portero, procedente del Badajoz.

Robles, que puede jugar tanto de central como de pivote, fue el último en llegar. Reverte explicaba que se hizo todo a última hora, y es que el UCAM quería tener una alternativa en una posición en la que esta campaña ha tenido muchos problemas por las lesiones.

Para hacer hueco al vallisoletano, los universitarios despedían a Kevin Presa, quien llevaba lesionado desde noviembre. «Esperamos a última hora a ver si cómo avanzaba en su recuperación, pero al final nos generaba dudas, por eso tomamos la decisión, porque en la segunda vuelta no queremos seguir teniendo los mismos problemas con las lesiones», comentaba el responsable deportivo del club.

Por último, al ser cuestionado por las posibilidades de jugar play off, Reverte fue sincero: «Las opciones de play off son muy remotas. Hay que ser realistas. Lo que tenemos que hacer es ganar dos partidos seguidos que es algo que no hemos hecho en todo el año».