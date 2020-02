Javi Saura: "Quiero devolver con rendimiento la confianza que el Yeclano me ha dado"

El Yeclano Deportivo trabaja en la preparación para el partido que en la mañana del domingo le enfrentará al sexto clasificado, el San Fernando y lo hace con buena parte del plantel disponible salvo la ausencia de Iker Torre y la duda del central Fran Martínez.

Durante la semana, uno de los jugadores más motivados está siendo Javi Saura, centrocampista que completó una muy buena actuación en Córdoba en la mediapunta y que reconocía que "hacía más de dos años que no jugaba tantos minutos y encima en un estadio tan importante como el Nuevo Arcángel, me siento cada vez mejor y quiero devolverle la confianza que el club me ha dado con el mayor rendimiento posible".

Y es que este jugador de Molina de Segura, ex entre otros del Real Murcia y el Lorca, recaló en la disciplina azulgrana el pasado verano tras un año sábatico, del que ya se ha recuperado, y muchos ven en él un paralelismo con Víctor Fenoll, jugador que llegó hace dos años en situación parecida y que se ha convertido en futbolista estandarte del Yeclano: "Ojalá siga los pasos de Víctor, yo trabajo para poder ofrecer todo lo mejor de mi mismo al equipo y si bien me gusta jugar con espacios, me voy a adaptar a las necesidades que requiera el equipo ya sea en La Constitución con un juego más directo que fuera de casa en terrenos de juego más amplios".

Saura advierte del potencial del San Fernando, considerando que el del domingo va a ser "un partido muy complicado y que vamos a necesitar volver a dar nuestra mejor versión para tratar de ganar el partido y alcanzar el primer objetivo que era sumar los 45 puntos ante nuestra afición".