El Real Murcia supera su primera prueba de fiabilidad

Puede que el Real Murcia no atraviese por su mejor momento sobre el césped, después de repetir errores defensivos de anteriores jornadas que le acabaron costando la victoria el pasado domingo frente al San Fernando, pero sí se encuentra en su máximo esplendor en cuanto a números. Y es que, con las estadísticas en la mano, el conjunto grana es uno de los tres equipos del grupo IV de Segunda División B que mejor balance de puntos presenta en lo que se ha disputado hasta ahora en la segunda vuelta.

Los de Adrián Hernández encadenan seis jornadas sin perder, lo que les permite contemplar los puestos de descenso desde mayor altura después de convivir con ellos puerta con puerta hace escasos días. El equipo murciano cuenta con nueve puntos de renta sobre la zona peligrosa de la clasificación, a la que llegó estar a tan solo dos, y sueña con sobrepasar la barrera de los cuarenta cuanto antes para no renunciar a nada en el tramo final del campeonato. Y esto ocurre porque el sprint de líder del último mes le ha permitido una fuga del pelotón. Los granas han sumado doce de los últimos 18 puntos disputados, una fiabilidad que hasta ahora no había mostrado en toda la campaña. Porque el Real Murcia, sin contar las las eliminatorias de la Copa del Rey o la Copa Federación, tan solo había podido enlazar hasta ahora cuatro jornadas seguidas sin perder en un par de ocasiones.

Ahora, junto al Marbella -segundo clasificado- y el Villarrubia -que ocupa la decimocuarta posición- son los tres únicos equipos de todo el grupo IV que no han perdido en las últimas fechas. De hecho, el conjunto andaluz encadena nueve semanas seguidas sin hincar la rodilla. No obstante, ni ese dato ni su fortaleza como local, donde tampoco ha perdido, no le permiten liderar la clasificación pese a los recientes titubeos de un FC Cartagena que volvió a recuperar el primer puesto. El Villarrubia, en cambio, está completando una tarea similar a la de los granas. Y es que el cuadro manchego ha conseguido escapar de la zona de descenso a Tercera División para ocupar uno de los puestos de salvación con sus tres victorias y tres empates en las últimas semanas.

El Real Murcia cuenta ahora con un calendario propicio para seguir engordando su fiabilidad de las últimas semanas. Y es que los granas recibirán recibirán este domingo (17.00 horas) al Talavera de la Reina, en el estadio Nueva Condomina, ahora Enrique Roca de Murcia, y visitarán al Villarrobledo, también en zona de descenso, antes de medirse en el derbi al UCAM Murcia, que también se encuentra necesitado de puntos al no encontrar la regularidad.