Javi Moreno recarga el optimismo en el invierno más largo del UCAM

Si hay algo que puede rescatar el UCAM Murcia CF de las últimas jornadas es la irrupción de Javi Moreno. Los universitarios no terminan de asomar la cabeza en la posición, lo que les ha llevado a contar hasta con cuatro entrenadores en lo que va de campaña. La llegada de Asier Santana, el actual técnico desde su incorpración la pasada semana, parece definitiva. Y es que el vasco no ha podido comenzar con mejor pie después de superar al Recreativo de Huelva en La Condomina (1-0). No obstante, el protagonismo volvió a ser para el extremo almeriense, ya que su gol en el minuto 90 fue lo que desequilibró la balanza.

«La entrada de Javi Moreno estaba preparada para cuando el equipo necesitara esa pausa por dentro. Nos ha salido bien y estamos contentos por ver que esta plantilla tiene fe en su juego», explicaba Santana a los medios de comunicación el pasado domingo tras finalizar el encuentro. Javi Moreno ha aprovechado su oportunidad en la segunda vuelta. Desde el primer partido en el mes de enero, frente al Don Benito, tiró la puerta abajo en tierras extremeñas partiendo en el once y encarrilando esa victoria con dos goles en apenas unos minutos. Con los cambios en la plantilla en el mercado invernal, sobre todo con la marcha de Higón y la llegada de Mustafá, el joven futbolista no ha dudado en volver a dejar su sello y mantener la línea del último mes. Ante el Mirandés, en la Copa, también anotó y también es un buen asistente, como demostró frente al Sanluqueño.

El pasado domingo, frente al Recreativo de Huelva, partió desde el banquillo en el estreno de Santana después de cinco jornadas consecutivas en el once. Pero, lo que está claro, es que el almeriense será una pieza determinante a partir de ahora en el tramo final de la temporada. Una campaña que el equipo murciano quiere poner fin de la mejor forma posible después de marcarse el objetivo de pelear por estar arriba.