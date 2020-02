Cayarga: "El Cartagena es el mejor proyecto de la categoría"

Se ha hecho esperar. Han tenido que pasar cuatro días del final del mercado de fichajes para que una de las últimas incorporaciones haya sido presentada de forma oficial. En la zona del FCC Bussines, junto al Mánager General del club albinegro Manuel Sánchez Breis, ha posado con la camiseta el penúltimo fichaje del Fútbol Club Cartagena. Se trata esta de una presentación un tanto extraña. Una situación poco habitual y que nos ha dejado la anécdota de esta ventana invernal. Y es que el fichaje en cuestión, Berto Cayarga, ha posado ante los medios de comunicación con la camiseta de su nuevo equipo varias horas después de haber debutado con la misma en el encuentro del pasado domingo frente al Atlético Sanluqueño en el estadio Municipal Cartagonova.

El extremo procedente del Racing de Santander disputó buena parte de la segunda mitad en la victoria de los de Borja Jiménez por dos goles a cero y dejó muy buena imagen entre los aficionados del feudo albinegro. Dos centros desde la banda que estuvieron a punto de terminar en gol y una cabalgada desde campo propio hasta la frontal fueron la carta de presentación de un futbolista que ha venido para conseguir cosas importantes: «Tuve la suerte de poder disputar mis primeros minutos el domingo. La verdad es que desde el primer momento las sensaciones fueron muy buenas. Tanto por parte del Cartagonova como del equipo, que me gustó mucho. Comparto la propuesta del fútbol que tiene el míster y vi un equipo muy sólido y con las ideas muy claras. La verdad es que me fui muy contento», aseguró. «Es la primera vez que juego en el grupo IV de Segunda B y supongo que es cuestión de tiempo adaptarse. Pero con las facilidades que me están poniendo y la gran plantilla que tenemos estoy seguro de que no me va a costar», dijo.

Después de empezar a demostrar el por qué de su fichaje, Manuel Sánchez Breis ha querido resaltar en la presentación la complejidad de la incorporación desde el club cántabro: «La verdad es que ha sido un fichaje muy esperado y sobre todo muy trabajado. No por las dificultades en la negociación, porque tanto con él como con el Racing de Santander pudimos llegar a un acuerdo de forma muy rápida, sino porque al final tuvimos que esperar más de lo deseado», afirmó. «Se Llevaba prácticamente un mes hablando de su llegada y por fin podemos presentarlo con la camiseta de forma oficial. Estábamos deseándolo porque seguro que nos va a ayudar en todos los objetivos que nos hemos propuesto», continuó.

Precisamente sobre la complejidad de su fichaje habló el propio jugador. «A mí me comunicaron en el Racing que no contaban conmigo. Inmediatamente empecé a recibir y escuchar ofertas de varios equipos de Segunda B. Algunos de ellas llamadas llegaron de clubes que también estaban en la parte alta de la tabla, pero que no me terminaban de convencer. En cuanto me llamó el Cartagena no dudé ni un segundo y les dije que en cuanto pudiera iba a estar aquí. Y aunque la espera ha sido larga, he podido venir. Estoy encantado de estar en el Cartagena», aseguró Cayarga. El Cartagena fue uno de los clubes que apostó por él y tiene claro los motivos por los que ha decidido venir: «A día de hoy creo que el del Cartagena es el mejor proyecto que hay en toda la Segunda B. Por plantilla, por estadio, y sobre todo por lo que se escucha del Cartagena que te cuentan antiguos jugadores. Quique Rivero me ha hablado muy bien del club y eso me ha ayudado a decantarme», dijo.

Berto Cayarga viene de un club de Segunda División con la intención de ser importante dentro de la plantilla. Su posición, en banda izquierda, coincide con uno de los hombres más importante del equipo, Elady Zorrilla. Algo que puede llegar a interferir en los minutos que pueda tener a lo largo de esta segunda vuelta, pero que el extremo no ve como un impedimento, sino como una motivación más: «Es cierto que al jugar por la izquierda tengo la competencia de Elady, que es uno de los jugadores muy importantes. Pero precisamente venimos para eso. Para aportar y dar mayor competitividad al equipo», comentó.

Cayarga viene como uno de los fichajes más ilusionantes de este mercado de invierno. Como demuestra en su presentación viene con ganas y con el objetivo de conseguir todos los retos propuestos por el club albinegro: «Estoy encantado de aportar, de ayudar al equipo y sobre todo de ser parte de una plantilla que va a luchar por el ascenso. Vengo de no competir y eso se nota bastante en el ritmo de juego, pero estoy en condiciones de disputar los noventa minutos de un encuentro desde ya y aportar lo máximo al equipo», aseguraba Cayarga.