Vicente Romero vuelve al equipo ocho jornadas después

Las grandes novedades en el primer once titular de Asier Santana como entrenador del UCAM Murcia estaban en el centro del campo. Una de ellas era la presencia de Mustafá, futbolista que la pasada semana se incorporaba al club universitario procedente del Marbella. La otra fue la inclusión de Vicente Romero, jugador que desde noviembre no jugaba por lesión. El canario, que en verano se incorporaba a la plantilla azulona para ser uno de los hombres importantes del proyecto, era un fijo en las alineaciones tanto de Rubén Albés como de Miguel Rivera. Jugando más de central que en el medio, el jugador de Ingenio llegó a la jornada 13 habiendo disputado 90 minutos en once partidos. Solo se perdió los dos choques iniciales de liga al no estar todavía cerrada su contratación.

Sin embargo, en la jornada 14 ante el San Fernando sufre una lesión que le aparta del equipo. Una rotura muscular le obliga a estar cuatro semanas fuera. Ese era el tiempo inicial, porque finalmente han sido casi dos meses. Y es que en enero, el UCAM emitía otro parte médico para informar que Vicente Romero seguiría en la enfermería al sufrir en esta ocasión una microrrotura en el recto anterior del cuádriceps.

La baja del canario ha sido un quebradero de cabeza para un equipo que no va sobrado de efectivos en defensa, de ahí que se fichara en diciembre a Albizua.

No le han ido bien las cosas al UCAM sin Vicente Romero. Pero el centrocampista llegado de la Cultural ya está de vuelta. El domingo ante el Recreativo fue una de las grandes novedades en el primer once de Asier Santana, quien se estrenaba en el banquillo universitario. Junto a Rafa de Vicente, el canario completó los noventa minutos.

El nuevo preparador del UCAM recibe así una buena noticia a las primeras de cambio. Romero se suma a las llegadas en el mercado invernal. Mustafá y Dani Segovia ya debutaban el domingo, el primero como titular. Faltan por jugar Mario Robles y Portero.