El Imperial logra el liderato tras vencer en Mazarrón

Partido entre dos equipos que llegaban a por todas, con los locales buscando los puestos de play off y el Imperial aspirando a la cabeza, aunque a la relevancia del choque de esta tarde no le acompañó el estado de un pésimo terreno de Juego. Los mazarroneros se adelantaban con gol tempranero de Serrano, que ponía el partido de cara, cuando todavía no se habían disputado diez minutos. Pero los visitantes lograban empatar cerca de la media hora por un gol en propia puerta del equipo mazarronero, a consecuencia de una jugada aislada visitante que acabó metiendo en su portería Josema. Ya en la segunda mitad, y tras una jugada en la que reclamaron falta los locales, marcaron los murcianos el 1-2. A partir de aquí, el Mazarrón no encontró ritmo, ya que los murcianos controlaron bien el tempo de juego y aunque tuvieron alguna ocasión el marcador no se movió. Con este resultado los granas comandan la tabla con 48 puntos, con siete de ventaja con el Mazarrón, que es quinto con 41, aunque ambos a la espera de lo que puedan hacer en su partido atrasado Mar Menor y UCAM Murcia B, tercero y sexto respectivamente.