El UCAM Murcia, a remontar en el estreno de Asier Santana

Lleva el UCAM Murcia intentando despegar desde el mes de agosto. Cuando ya se ha iniciado la segunda vuelta del campeonato, el motor de los universitarios sigue calado. Con el play off ya descartado, los de La Condomina tendrán que remangarse para no continuar metiéndose en el fango. Hoy, en casa ante el Recreativo de Huelva, se sentará en el banquillo Asier Santana, el cuarto técnico en lo que va de campaña. El vasco busca lograr lo que no han conseguido Albés, Miguel Rivera y Sergio Aracil. Llegaba esta semana Santana y también han ido aterrizando poco a poco cuatro incorporaciones. Carlos Portero, Mustafá, Dani Segovia y Mario Robles se han incorporado a un equipo que ha rescindido el contrato de Perales, Higón, Kevin Presa y Manu Justo.

Es una incógnita el once que saltará esta mañana al césped de La Condomina. Chavero es la única duda de Santana. Ha tenido problemas físicos el centrocampista, por lo que podría no entrar en el equipo titular. Por su parte, Vicente Romero está en la última fase de su recuperación. Lo que sí tendrá que intentar el técnico es que de una vez por todas se corrijan los errores defensivos que condenan a los universitarios semana tras semana.

El UCAM Murcia recibirá a un Recreativo de Huelva liderado en el banquillo por Alberto Monteagudo, además los onubenses cuentan con dos ex futbolistas del UCAM, Isi Ros y Quiles.

Los universitarios afrontan este encuentro después de encajar una dura goleada frente al Marbella (4-0).