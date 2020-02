El FC Cartagena, a olvidar la cuesta de enero

El Cartagena tratará de recuperar el liderato frente al Atlético Sanluqueño en el primer partido post mercado de invierno?. Los de Borja Jiménez quieren encontrar las mejores sensaciones

Por fin se acabó. Ya no hay vuelta atrás. Los que están, están, y los que se han ido no formarán parte de ello. La plantilla está completa y serán esos jugadores los que traten de conseguir los objetivos que se plantean de aquí a final de temporada. Con el mercado de fichajes ya finalizado toca poner la vista en los próximos meses, que prometen ser bastante movidos. Unos meses en los que el Cartagena volverá a pelear por la gloria y a tratar de volver a la categoría que abandonó hace ocho años. El primer paso para empezar a luchar por ello, esta tarde (17.00 horas, Footters) ante el Atlético Sanluqueño.

Con la resaca que todavía dura después de una ventana de fichajes que ha sido más dura de lo que se podía antojar en un principio, el Cartagonova presenciará el primer encuentro con la plantilla que buscará el ascenso a Segunda División.

El objetivo prioritario en el corto plano no es otro que recuperar las sensaciones que el equipo alcanzó en muchos tramos de la primera vuelta que le llevaron a ser el equipo más seguro de Europa y, cómo no, a ser líder destacado del grupo IV consiguiendo por cuarto año consecutivo el campeonato de invierno. Enfrente tendrá un equipo que no pierde desde principios del pasado mes de diciembre, que se mantiene en mitad de tabla –novena posición- y que mira hacia arriba para lograr objetivos más importantes.

El primer mes de año no ha sido nada fácil para el Cartagena. El que parecía que iba a ser la continuación dulce del final de 2019 con la victoria en el estadio Romano de Mérida en el minuto 95 gracias al gol de Caballero, ha terminado por ser un mes nefasto para los albinegros. Desde la llegada de Borja Jiménez, y después de ese encuentro en Mérida, el Cartagena no ha hecho otra cosa que tropezar. Los pinchazos ante Badajoz, Don Benito, Sevilla Atlético y Girona –en Copa del Rey- han hecho que el equipo pase de ser líder en solitario con un amplio colchón de puntos a ser tercero. Y es precisamente ese el objetivo fundamental: recuperar cuanto antes un primer puesto que abre las puertas a luchas por el ascenso en las mejores condiciones.



Nuevo armamento al rescate

Para esa difícil tarea que tiene el conjunto albinegro por delante, han llegado a la plantilla nuevos futbolistas que ayudarán a tirar del carro. El mercado de fichajes ha dejado en el Cartagonova tres refuerzos que tratarán de aportar al equipo las características que le han faltado en estas semanas y suplir las carencias mostradas.

Diegui Johannesson fue el más tempranero en llegar y ya ha tenido tiempo de demostrar la punta de velocidad que aportará en el lateral derecho. La otras dos incorporaciones, Berto Cayarga y Vinicius Tanque llegaron en las últimas horas del mercado. El extremo procedente del Racing de Santander realizó la primera sesión de entrenamiento con el grupo en el día de ayer, pero es poco probable que entre en la convocatoria de hoy. Una convocatoria para la que sí están disponibles el resto de componentes de la plantilla.

La primera piedra en el camino del Cartagena después de dejar atrás el nefasto mes de febrero será el Atlético Sanluqueño. El conjunto entrenado por Abel Gómez llega en una dinámica de resultados bastante más positiva que la del Cartagena. La última derrota cosechada por el conjunto blanquiverde llegó el pasado 8 de diciembre, cuando cayó doblegado ante el Córdoba. Solo una derrota en los últimos nueve encuentros que le han hecho asentarse en la novena posición de la tabla a una distancia considerable de los puestos de descenso.