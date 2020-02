"Juzgar a Booker o Eddie es tirarnos piedras contra nuestro tejado"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, reconoció la superioridad del Casademont Zaragoza durante un segundo cuarto que acabó resultado definitivo para que el club aragonés se llevase la victoria (80-70). El conjunto universitario estuvo a punto de agarrarse al encuentro en los últimos minutos, cuando intentaba rebajar la barrera psicológica de los diez puntos sin dos de sus mejores jugadores en ataque, aunque el técnico madrileño les mostró su respaldo. «Cuando tienes a un jugador tan bueno como Askia Booker, el no respetarle desde nuestro propio círculo es como faltarle el respeto a una persona que nos ayudó a seguir en ACB y que eligió un proyecto como el nuestro en lugar de otros más ambiciosos. Se ha intentado echar el equipo a las espaldas y ha gastado tres faltas como jugador de equipo para contar contragolpes. He visto que era una oportunidad para recuperar a Lecomte y a Sakota, en un partido donde Eddie también estaba ansioso. Pero claro, juzgar a estos dos jugadores es tirarnos piedras contra nuestro propio tejado porque son fundamentales en nuestro ataque», explicó ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación. El entreador del UCAM reconoció que el Casademont Zaragoza fue «infinitamente superior» durante el segundo cuarto, donde encajaron treinta puntos en diez minutos, y aseguró que «habrá que pensar que para jugar mejor fuera de casa hay que hacerlo mejor en cada cuarto». No obstante, se mostró algo optimista con la reacción de su equipo tras ir perdiendo por veinte puntos. «Lo normal hubiera sido unirse a su festival, pero creo que nosotros hemos sido inteligentes, pero no ha sido suficiente ante un equipo que va tercero», concluyó.