El Real Murcia, a la conquista del Bahía Sur

El Real Murcia se enfrenta hoy a uno de esos equipos que cada temporada se le atragantan al conjunto murcianista. Da igual que el partido se juegue en Nueva Condomina o en el Bahía Sur, los precedentes dicen que el San Fernando, en los duelos con los granas, es el favorito. Desde que ascendieron a Segunda B, los isleños le tienen tomada la medida a los murcianos, especialmente si el duelo se juega en tierras gaditanas. En las tres visitas que el Real Murcia ha realizado al Iberoamericano desde la campaña 16-17, el triunfo siempre ha sido para el bando local. Ni un punto han podido salvar los granas, que han ido cayendo por 3-1, 3-2 y 2-1.

Intentará esta tarde el Real Murcia cambiar esa dinámica. Y lo hará reforzado por la inercia positiva que ha llevado a los de Adrián Hernández a ganar tres partidos de forma consecutiva, la mejor racha liguera en lo que va de campaña. Han iniciado los murcianistas la segunda vuelta lanzados. Después de ganar al Cádiz B, al Algeciras y al Córdoba, el pozo de la clasificación queda ya bastante lejos, por lo que, acomodados en la zona tranquila, ya no hay excusas en el miedo escénico.

Decía Adrián Hernández el viernes que este partido será un punto de inflexión. Y lleva razón el preparador grana, porque una victoria justo antes de un tramo ante equipos de la parte baja de la tabla ayudaría a encarrilar la temporada y permitiría soñar con alcanzar metas mayores.

Era todo positivo en el Rea Murcia hasta que ayer se conocía que Víctor Curto tendrá que parar por lesión. Cuando el catalán volvía a ser importante en el once titular, de nuevo tiene que pisar el freno. Una microrotura muscular le obligará a estar en la enfermería entre dos y tres semanas. Será una baja importante para los granas, que en las tres últimas jornadas han ganado gracias a los goles del '10'. Chumbi y Alberto Toril tendrán que dar ahora un paso al frente para que los granas no echen en falta los goles del que ya es su pichichi.

La de Víctor Curto es la única ausencia para Adrián Hernández, que recupera a Iván Pérez. El lateral entra en la convocatoria después de superar su lesión, pero hay que esperar a hoy para saber si también recuperará su sitio en el once, porque Iñaki Quereda no ha desentonado en los encuentros en los que le ha tocado saltar al césped. Quien no jugará ni un minuto es Josema, quien se cayó de la convocatoria por decisión técnica.

El Real Murcia se enfrentará a un San Fernando que esta misma semana ha cambiado de entrenador. No llegaban los resultados en las últimas jornadas, y los responsables del club isleño han decidido destituir a Tito García Sanjuán. El sustituto es Alberto González, quien llega procedente del Jaén de Tercera División.

El San Fernando, que es sexto con 33 puntos, lleva dos derrotas consecutivas. Además, en las últimas nueve semanas solo ha podido ganar al Recreativo de Huelva. La última victoria en el Bahía Sur de los andaluces es del 10 de noviembre, cuando ganaron al Talavera por 1-0.