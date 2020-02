El Real Murcia pierde a Víctor Curto en su mejor momento

Malas noticias para el Real Murcia. El conjunto grana no podrá contar con Víctor Curto como mínimo en las próximas tres semanas. El futbolista catalán, que había sido clave en la buena racha de los murcianistas, se ha lesionado. Ya avisaba Adrián Hernández de las molestias del jugador en la rueda de prensa de ayer viernes. Hablaba el técnico murciano de que el delantero era duda para el partido de mañana en el campo de San Fernando. Sin embargo, las molestias se han convertido en una lesión que vuelve a obligar al atacante a parar. Según el parte médico emitido hoy por el Real Murcia, el jugador sufre una microrotura en el sóleo de la pierna izquierda y estará de baja entre dos y tres semanas.



Víctor Curto se ha caído de la convocatoria ofrecida por Adrián Hernández para el encuentro de mañana en el campo del San Fernando. Los futbolistas que han entrado en la lista son los metas Tanis y Lejárraga, los defensas Iván Pérez, Edu Luna, Antonio López, Quereda y Álvaro Rodríguez; los centrocampistas Dorrio, Juanma, Armando, Juanra, Albert Rodríguez, Manolo, Peque y Meseguer, y los delanteros Chumbi, Alberto Toril y Marcos Legaz.







/ BUENOS DÍAS / Comenzamos el 01/02/2020 con CONVOCATORIA para la #J23 #sanfernandorealmurcia de mañana a las 17:00 horas en el Estadio Iberoamericano Bahía Sur

El lateral se había perdido los últimos partidos por lesión. Ya recuperado, ha entrado en la convocatoria. Habrá que esperar ahora para ver si Adrián Hernández le devuelve su puesto en el once o si el técnico murciano sigue confiando en un Iñaki Quereda que no ha desentonado en sus primeros encuentros con la elástica grana después de subir del filial a principios de enero.Llegan los granas lanzados después de sus triunfos frente al Cádiz B, el Algeciras y el Córdoba. En todos esos partidos, los murcianistas sumaron los tres puntos gracias a los goles de Víctor Curto. El catalán no podrá estar mañana en el Bahía Sur, por lo quepara que el equipo pueda seguir aumentando sus buenas sensaciones.La plantilla ponía esta mañana rumbo a primera hora hacia tierras gaditanas. A mitad de camino han parado en Granada para realizar la última sesión de entrenamiento antes del choque de mañana en el Bahía Sur, encuentro que se disputará a partir de las cinco de la tarde.