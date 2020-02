En directo: Tímida reacción del UCAM antes del final en Zaragoza

En directo: Casademont Zaragoza-UCAM Murcia



Primer Cuarto

Un triple de Larentzakis liberado nada más arrancar el partido sirvió para que el UCAM se adelantase en el marcador (2-3). Sin embargo, a partir de ahí, el juego ofensivo se convirtió en el talón de Aquiles de los universitarios. Los de Sito Alonso no encontraron el tono en la canasta contraria en ningún momento durante el primer cuarto y el 1/6 en tiros de campo obligó al entrenador madrileño a tener que parar el encuentro después de que Seeley anotase con facilidad varias canastas (11-4). El Casademont Zaragoza movía bien el balón para hacer daño a la defensa universitaria, aunque el UCAM fue de menos a más atrás. Así llegó la reacción cuando el acierto no estaba de su lado para devolverle el parcial a los de Porfi Fisac, a pesar de que la fluidez ofensiva no llegaba tampoco con las rotaciones (15-13). Los universitarios buscaron la zona cuando Radovic tuvo que desempeñar el rol de pívot en el conjunto aragonés ante las bajas, pero Tumba no pudo convertir los tiros libres con los que se cerró el último cuarto (17-13).

Segundo Cuarto

El segundo capítulo del primer tiempo arrancó como el anterior, con los puntos de Larentzakis para acercar al equipo murciano en el marcador (19-18). Sin embargo, tan solo fue un espejismo. El Casademont Zaragoza respondió, y lo hizo duramente pese al 1/4 en triples con el que contaba hasta los primeros minutos del segundo cuarto. Los de Sito Alonso, como ha ocurrido en otras ocasiones esta temporada lejos de casa, se fueron diluyendo en defensa conforma pasaron los minutos y un parcial de 9-0, que tuvo que cortar el técnico madrileño, fue el principio del fin (28-18). El Casademont Zaragoza movió el balón en ataque a la perfección para encontrar siempre a alguien liberado, siguió castigando las pérdidas de los visitantes y aprovechó el nerviosismo del UCAM. Y es que mientras que Askia Booker comenzaba a realizar la guerra por su cuenta, los universitarios se empezaron a cargar de faltas y enviaban al tiro libre a un Krejci que terminó por romper el marcador (30-20). El UCAM acabó encajando 30 puntos en diez minutos, y no logró paliar esos números con su ataque tras varios fallos desde el perímetro, por falta de acierto o por exceso de precipitación. Así, Ennis castigó a la contra desde el perímetro al UCAM y Radovic, por dentro, cerró la primera parte (47-26).

Tercer Cuarto

La segunda parte arrancó con algo más de intensidad por parte de los murcianos, pero de poco sirvió. El tercer cuarto contó con dos partes diferenciadas, donde el UCAM pasó de seguir jugándose todo al triple (con 4/19 en esa distancia) con Booker acaparando el balón a que Tumba fallase un mate completamente solo (56-34). Fue entonces cuando surgió de nuevo el paradigma de si el UCAM jugaba solo con Booker porque no tenía más armas o no tenía más armas porque solo estaba Booker. El base norteamericano, con cuatro faltas, se tuvo que retirar al banquillo a mitad del tercer periodo y el UCAM supo aguantar sin mayores problemas. Además, logró firmar un parcial de 0-8 moviendo con criterio el balón y encontrando buenas opciones de tiro. No obstante, no fue suficiente para meterse un poco más en la pelea por la victoria (63-49).