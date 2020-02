El Cartagena incorpora a Cayarga y defrauda en la 'operación delantero'

El club anuncia por la noche la llegada de Vinicius Tanque tras hacerle hueco con la cesión de Rodrigo.

El FC Cartagena logró resolver ayer su particular 'culebrón' con Berto Cayarga, después de que el jugador del Racing de Santander no pudiera salir del club cántabro hasta el último día del mercado invernal. El extremo, de 23 años de edad, firma por lo que resta de campaña con opción a otra más después de ser uno de los futbolistas que más gustaban a la dirección deportiva, aunque la operación estaba bloqueada desde principios de esta semana al no resolver su salida. Cayarga es el segundo fichaje del FC Cartagena en enero tras el lateral derecho Diegui Johannesson, sin embargo, durante estas últimas semanas también se esperaba un refuerzo importante en la delantera para complementar tanto a Jovanovic como a Pablo Cabellero.

Y es que el equipo que preside Paco Belmonte no logró concretar ninguna de las operaciones que tenía sobre la mesa, y hasta última hora del día de ayer se mantuvo la incógnita en este movimiento. Además, todos los esfuerzos estaban concentrados en incorporar al delantero Jon Ander, quien milita también en el Racing de Santander, pero finalmente el Cartagena no fue capaz de convencer al futbolista, quien anotó la pasada temporada 10 goles en la categoría de bronce en la que el equipo cántabro logró el ascenso a la Segunda División. Un rol similar al de Cayarga, ya que el asturiano «disputó 35 partidos y anotó 4 goles, destacando también como asistente» la pasada campaña, según informó el FC Cartagena en la nota con la que anunció su incorporación.

Cuando todo indicaba que el FC Cartagena no iba a realizar ningún movimiento más, el club comunicó a primera hora de la noche que el centrocampista Rodrigo se marchaba como cedido al Calahorra. Eso levantó las primeras alfombras, que indicaba que el conjunto albinegro hacía hueco al liberar una ficha sénior para fichar a un delantero. Minutos después, al filo de las diez de la noche, el club anunciaba entonces la llegada de Vinicius Tanque. El brasileño, de 24 años, y quien ha contado con una efímera experiencia en Portugal tras desarrollar la mayoría de su carrera en Brasil, llega como cedido hasta final de la presente temporada en una operación similar a la de Carrasquilla ante las incógnitas que plantea con las necesidades que actualmente atraviesa el FC Cartagena tras perder el liderato del grupo IV de Segunda B.

«Comenzó su andadura como futbolista en el Botagofo, desde donde viene a préstamo. Llegó a estar cedido en el Atlético Club Goianiense media temporada, en donde disputó seis partidos, para pasar en la segunda parte de la temporada al Mafra de la Segunda División portuguesa, anotando tres goles en 21 partidos», explicaba en el comunicado el club albinegro y añadía que «se trata de un delantero centro con mucha potencia y buen disparo con ambas piernas. Destaca por su fortaleza física y su capacidad para moverse bien con espacios. Además, tiene capacidad para hacer gol y un buen juego aéreo». Vinicius Tanque se une a Caballero y Jovanovic como delanteros del FC Cartagena.