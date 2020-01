El Muleño prohíbe la entrada a los aficionados que increparon a la operaria de Footters

Un grupo de aficionados increparon el pasado domingo durante el partido entre el Muleño y el Lorca Deportiva a una trabajadora de la plataforma Footters, que retransmite en streaming encuentros de Segunda B y Tercera División. El incidente, que ocurrió durante el descanso del encuentro, saltó a todos los medios nacionales cuando varios seguidores que se encontraban en las gradas impidieron realizar su trabajo a la operaria de cámara. En todo momento, el Muleño, el club que actuaba como local, ha mostrado su colaboración para identificar a los aficionados y desde el principio condenó cualquier acto machista "sea del tipo que sea". Así pues, el club murciano, que milita en Tercera División, ha comunicado a través de sus canales oficiales que "no se permitirá la entrada a cualquier evento deportivo a los aficionados implicados en el suceso"y, también, exige "una disculpa de manera privada hacia la operadora de cámara".





COMUNICADO OFICIAL ??



Comunicado oficial por parte del club y medidas con respecto a los lamentables hechos acaecidos el pasado domingo 26 de enero en el Municipal de Mula. pic.twitter.com/RNptqc2MF4 — MULEÑO C.F. (@MulenoClubF) January 31, 2020

Estos son sólo algunos de los comentarios que nuestra compañera operadora tuvo que sufrir por parte de los aficionados del Muleño.



Mucho ánimo para ella y ojalá nunca más tengamos que denunciar ninguna situación similar. pic.twitter.com/dDrJeIF94d — Footters ? (@footters) January 29, 2020

"El clubuna completa visualización del partido (no solo los vídeos que se están difundiendo en las redes), con el fin de identificar a todas las personas involucradas en el lamentable suceso, así como su grado de implicación y el contexto del mismo.el testimonio de otras personas que fueron testigo directo del suceso", explican. Además, por otra parte, "el club defiende y no permitirá que se manche con injurias y calumnias, tanto el nombre histórico del club como el pueblo al que representa".Desde Footters, el pasado miércoles, explicaron también lo ocurrido a través de sus canales oficiales. "El pasado domingo 26 de enero, durante ella operadora de cámara que emitía el encuentro para Footters sufrió comentarios machistas e incluso amenazas desde el pitido inicial. A pesar de su increíble profesionalidad, nuestra compañera no respondió a las provocaciones de varios asistentes y, cuando llegó el descanso, se derrumbó y comenzó a llorar. Esos asistentes, lejos de rectificar y dándoles igual que se estuviera emitiendo todo en directo a través de Footters.com decidieron ir un paso más allá en su humillación y pusieron delante del objetivo de nuestra compañera un vídeo de '", explicaron desde Footters.