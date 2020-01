Gonzalo Villar: "Roma es una oportunidad para lucirme"

El murciano Gonzalo Villar, fichado este jueves por el Roma procedente del Elche, aseguró que llegar al club romanista supone "una gran oportunidad" para lucirse y para seguir formando parte de la selección española sub-21, con la que ya fue convocado por el técnico Luis De La Fuente. La Roma ha pagado cinco millones de euros para fichar al futbolista.





? Official: Gonzalo Villar has completed his move to AS Roma!



This month #ASRoma are continuing to work with charity organisations around the world, using our transfer announcements on Twitter to help the search for missing children globally. ?? pic.twitter.com/FcNUTxeLIT