Elady, el '9' que necesita el Cartagena

El club apura las últimas horas del mercado de invierno para incorporar a otro delantero centro a la plantilla

Nos encontramos ya en el penúltimo día del mes de enero. Son muy pocas horas las que faltan para que el mercado de invierno se cierre. A las doce de la noche del viernes el mercado echará el cierre y se podrá punto y final a las idas y venidas de todos los clubes para tratar de adaptar su plantilla de la mejor forma posible para afrontar la segunda vuelta y, sobre todo, para llegar en las mejores condiciones posibles al tramo decisivo de la temporada en el que estará todo en juego. Quedan poco más de 24 horas para apurar hasta el último segundo y encontrar ese futbolista que te haga dar un salto de calidad en la plantilla en un mercado que ha sido especialmente difícil.

Y ha sido especialmente difícil también para el Fútbol Club Cartagena. Y es que el club albinegro vive hasta hoy uno de los inviernos en los que menos movimientos ha habido. Al menos desde que en 2015 llegara a la dirección del club Paco Belmonte. Pocos cambios de cartas en un grupo IV que ha sido destino del único jugador de la plantilla albinegra que por el momento ha salido. Jesús Carrillo ha marchado a Melilla en busca de unos minutos de los que no ha podido disfrutar en la temporada y media que ha estado en el Cartagena. El joven centrocampista de Alcantarilla apuntaba muy alto en la pretemporada de la campaña pasada, pero no ha terminado de explotar, siendo la mejor opción su salida hacia un nuevo destino. El único jugador que a priori parece que puede acompañar a Carrillo es Rodrigo. El extremo que llegó procedente del Mirandés tampoco ha tenido los minutos esperados cuando llegó en verano. El jugador, que es conocedor de su situación, busca una salida que contente tanto a él como al club.

Eso en el apartado de salidas. En lo que respecta a las incorporaciones, que al fin y al cabo es lo que afecta directamente a lo que sucederá en los próximos meses, tampoco ha sido especialmente movido. Hasta la fecha, la única llegada al Cartagena es la de Diegui Johannesson. El lateral procedente del Oviedo ha llegado para cubrir las bajas de Markel Etxeberria por lesión y de Jorge Fucile, que se fue a la par que Gustavo Munúa. Su incorporación ha traído velocidad y profundidad a la banda derecha del Cartagena, que tan importante fue años atrás a nivel ofensivo.

Sin embargo, el Cartagena tiene aún los deberes por hacer. Y parece que los ha dejado para última hora. Y no ha sido ni mucho menos por dejadez de la comisión deportiva albinegra, sino por el inmovilismo del mercado en estas semanas. Así lo explicaba recientemente Paco Belmonte, que ha visto cómo el poco movimiento está impidiendo realizar operaciones con éxito: «El problema que estamos teniendo es el poco movimiento que hay. Cuesta mucho soltar a un jugador sabiendo que no vas a tener un recambio. Lo que hacen los equipos, y me parece lógico porque también nosotros lo hacemos, es cubrirse las espaldas». Un problema que está sucediendo con el hombre de banda que espera incorporar el Cartagena. Berto Cayarga, jugador del Racing de Santander, parece tener el acuerdo apalabrado con el Cartagena, pero la indecisión del club cántabro impide que se haya podido cerrar el fichaje.

Pero si hay una posición en la que este asunto toma especial relevancia es en el del delantero. No es ningún secreto que el Cartagena busca un tercer delantero que complemente las características de Caballero y Jovanovic. La falta de gol está siendo uno de los grandes lastres del equipo en lo que va de temporada, y se le quiere poner una solución contundente. Son muchos los delanteros que el Cartagena ha tanteado en este mercado y por los que ha ofrecido incluso pagar traspaso, tanto en Segunda División B como en el extranjero. Uno de esos nueves es Francis Ferrón, delantero del San Fernando, por el que el club isleño pide doscientos mil euros. Cifra a la que no está dispuesto a llegar el Cartagena.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que al cierre del mercado el club albinegro no haya logrado cerrar un delantero. Será entonces cuando los atacantes tendrán que dar un paso adelante y mejorar sus cifras de cara a puerta. Y no solo el serbio y el argentino. También se espera ese salto por parte del hombre que el año pasado hizo 21 goles. El Cartagena necesita la mejor versión del jienense para volver a subirse a lo más alto de la clasificación y ser el rival más temido. Por el momento, Elady ha logrado hacer 7 goles en los 17 encuentros que ha disputado esta temporada. Un promedio que se queda lejos de los números de la última campaña pero que están muy cerca de los goles que sumaba a estas alturas en la 18-19. Y es que el de la Puerta del Segura había anotado 9 goles tras las 22 primeras jornadas del año pasado. Esto, sumado a que las segundas vueltas de Elady siempre son mejores que las primeras, puede permitir al Cartagena pensar en que el gol, venga o no venga otro delantero, estará en buenas manos en el tramo final de temporada.