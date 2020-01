Aficionados del Muleño insultan a una operadora de cámara

Durante el descando del partido que se disputó el pasado domingo entre el Muleño y el Lorca se vivió un desagradable episodio que cientos de usuarios ya han condenado a través de Twitter. Una operadora de cámara de Footters, plataforma que emite los partidos de Segunda B y Tercera División, fue increpada e insultada por unos aficionados del equipo local.



"Estos son sólo algunos de los comentarios que nuestra compañera operadora tuvo que sufrir por parte de los aficionados del Muleño. Mucho ánimo para ella y ojalá nunca más tengamos que denunciar ninguna situación similar", escribía la cuenta oficial de Footters en Twitter, acompañando el mensaje con un vídeo de los hechos.





Mucho ánimo para ella y ojalá nunca más tengamos que denunciar ninguna situación similar.

En las imágenes se observa cómo un espectadory reproduce imágenes de la serie de dibujos animados 'Bebés llorones', bloqueando el plano e interfiriendo en su trabajo., pide en varias ocasiones la profesional al aficionado que la está molestando. "De eso nada. ¿Es que he matado yo a alguien?", le contesta este."Esto es una cuestión de respeto. ¿Tú sabes lo que es el respeto?", insiste ella. "No me dirijas la palabra. Respétame tú a mí.", dice él de malas formas. Otro aficionado, para intentar 'arreglar' la situación, le suelta: "No te enojes, hija,".