Quereda aprieta a Iván Pérez

Aumenta la competencia en un puesto en el que el de El Palmar, ahora lesionado, no acaba de convencer

Tuvo que abandonar Iñaki Quereda las bases del Real Murcia en busca de experiencias que le ayudaran a 'hacerse un hombre'. En el Mar Menor, tras su paso por el Alhama y el Lorca FC B, se consolidó como un lateral de referencia en Tercera División. Con los marmenorenses disputaba en la temporada 2017-2018 el play off de ascenso a Segunda B. Su buen año hizo que el Real Murcia volviese a llamar a su puerta para reforzar el Imperial entrenado por un Javi Motos que ya le conocía de su etapa en el equipo juvenil. Con el filial grana, al que llegó en verano de 2018, ha ido acumulando minutos hasta que a principios del mes de enero se le habría la puerta de la plantilla de Adrián Hernández.

Necesitaba el Real Murcia un lateral izquierdo tras la rescisión de contrato de Kevin. Tenían previsto en Nueva Condomina ir al mercado invernal, pero las denuncias y la falta de liquidez para afrontar esos pagos obligaron a los técnicos a tener que recurrir al 'B'. El 2 de enero se inscribía a Víctor Meseguer y a Quereda como jugadores del primer equipo. Los dos canteranos murcianos pasaban a ser los fichajes que Adrián Hernández no iba a tener.

Si el centrocampista ya se había hecho un hueco en las alineaciones del conjunto de Segunda B, el lateral no había tenido la suerte de debutar con los mayores, sin embargo Quereda estaba en su mes de la suerte. Si iniciaba el 2020 estrenando ficha con el primer equipo; el 11 de enero lucía por primera vez la elástica grana en Nueva Condomina. Ese día, en el choque copero ante el Leganés, Adrián Hernández le incluía en el once titular. No desentonó ante un Primera, disputando los 90 minutos. No fue un espejismo. La lesión de Iván Pérez ha permitido al canterano afianzarse.

Aunque Adrián Hernández prefirió retrasar a Dorrio al lateral ante el Cádiz B, la mala imagen ofrecida por los murcianistas en la primera parte, en la que los gaditanos empataron el gol inicial de Peke y estuvieron cerca de dar la vuelta al marcador, obligaba al técnico a buscar soluciones. Puso en liza a Curto, Juanra y a Quereda, logrando finalmente una victoria que es el inicio de la actual racha positiva.

Jugó Quereda 26 minutos frente al Cádiz B y desde ese momento se ha afianzado en el once titular. Saltó de inicio en Algeciras, completando los 90 minutos; y repitió contra el Córdoba, choque que también disputó de principio a fin. No ha pagado la novatada el futbolista de 23 años que no sabía lo que era jugar en Segunda B. Centrándose en tareas defensivas, ha contribuido a mantener la portería a cero en las dos últimas jornadas. Además, cuando ha tenido la oportunidad, no ha dudado en aventurarse ofensivamente, no desentonando y resolviendo bien la papeleta.

A las primeras, Quereda ha aprovechado su oportunidad, y es que la baja por lesión de Iván Pérez dejaba huérfana una posición en la que no hay competencia desde que a mediados de diciembre Kevin llegase a un acuerdo para rescindir su contrato al no tener ni minutos ni la confianza de un Adrián Hernández que desde las jornadas iniciales no contaba con el mallorquín.

Con el balear castigado por el preparador grana, Iván Pérez se ha adueñado de la banda izquierda pese a su bajo rendimiento, y es que el jugador de El Palmar, del que se esperaba desparpajo, velocidad y chispa, no solo no acaba de cerrar el lateral cuando toca defender, condenando a sus compañeros de la zaga en muchas ocasiones, sino que tampoco ha aportado grandes cosas ofensivamente.

Si hasta el parón navideño parecía que Iván Pérez era titular por decreto (1.422 minutos en Liga y 81 en Copa del Rey), con la lesión de el futbolista de El Palmar y el correcto estreno de Iñaki Quereda en sus cuatro intervenciones, hacen que el canterano apriete a su compañero de banda y haga pensar a Adrián Hernández cuando ambos estén disponibles.

Una anécdota de los primeros partidos de Quereda como jugador del primer equipo, es que cuando el lateral murciano está en el campo, el Real Murcia no ha perdido en Liga. Sí vivió una derrota el día de su debut. Fue en el choque copero que los murcianistas disputaron frente al Leganés.