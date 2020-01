Andy Escudero deja de pertenecer al Real Murcia

El extremo alicantino Andy Escudero ha causado baja en el Real Murcia. El joven jugador había solicitado su salida del equipo ante la falta de oportunidades y finalmente ambas partes han decidido romper la vinculación que tenía hasta el final de la temporada.

El exjugador del Atlético de Madrid B apenas ha contado durante todos esos meses para Adrián Hernández. Solo ha intervenido en cuatro partidos ligueros un total de 78 minutos y otros 86 en Copa del Rey. Su mayor protagonismo lo tuvo en la Copa Federación, cuando el joven extremo alicantino sentenció primero al Talavera anotando el único gol del encuentro y después asistió tanto a Juanra como Chumbi para que anotaran los dos tantos que dieron la victoria frente al Linense.

Nada más comenzar la temporada, cuando el ex del Atlético de Madrid se quedaba varias semanas fuera de la convocatoria, Adrián Hernández mostró su malestar en rueda de prensa después de recibir varias preguntas sobre la no presencia del joven jugador de 20 años. Se defendía el preparador grana explicando que Escudero tenía mucho por mejorar, destacando apenas su capacidad para sacar las acciones a balón parado.

Sus palabras coincidían con sus acciones. Pese a que el alicantino había sido uno de los futbolistas de la plantilla que más había llamado la atención de los aficionados en los últimos partidos de pretemporada, el centrocampista se quedaba en la grada las cinco primeras jornadas. En ninguno de esos encuentros entró en la lista de dieciocho convocados. Sí lo hizo el 29 de septiembre. Adrián Hernández lo incluía en la lista, aunque se quedó los noventa minutos en el banquillo.

Para debutar con la elástica del Real Murcia tuvo que esperar al 3 de octubre. Los granas afrontaban la primera eliminatoria de la Copa Federación. Lo hacían en tierras malagueñas ante el Vélez, de Tercera División. Ni en ese encuentro fue titular Andy Escudero. El atacante murcianista vio empezar el choque desde el banquillo. Fue en el minuto 72, con el choque ya estaba resuelto (0-2), cuando Adrián Hernández le dio la alternativa.

La vuelta a la competición liguera no cambió nada. El '16' del Real Murcia siguió viendo la mayoría de partidos desde la grada o desde casa. No fue convocado para los choques frente al UCAM Murcia y contra el Mérida, volviendo a tener una oportunidad para hacer cambiar de opinión al técnico en la Copa Federación.

Por primera vez desde que comenzara la temporada, Andy Escudero saltaba al terreno de juego en el once titular. Y solo necesitó 26 minutos para demostrar que no le tiemblan las piernas ante el portero. Con una buena definición, el alicantino conseguía el 1-0 con el que se acabó el partido y que permitió eliminar al Talavera y pasar a la siguiente fase del torneo. No completó los noventa minutos porque en el 74 era sustituido.

Eso fue el miércoles16 de octubre. El sábado siguiente era convocado para el encuentro en el campo del Don Benito, pero una vez más Adrián Hernández no le dio ni un minuto. Para ver su debut en Liga hubo que esperar a la jornadas siguiente. En el choque en Nueva Condomina contra el Sanluqueño jugó sus primeros 20 minutos en el Grupo IV.

Siete días después, en la visita al Municipal de la Línea, el alicantino sumó otros siete minutos, teniendo que esperar de nuevo a la Copa Federación para tener algo más de tiempo para demostrar sus cualidades. Ante el Linense se jugaba el Real Murcia el billete para la Copa del Rey. Este encuentro, que se disputó en Nueva Condomina, se puso pronto de cara. En el minuto 3, Escudero servía una falta lateral que permitía a Juanra abrir el marcador. Cuando las cosas se pusieron feas en el segundo tiempo, con el empate de los visitantes desde el punto de penalti, el alicantino volvió a resurgir para meter un centro que cabeceó Chumbi a gol. Con dos asistencias se marchó en el minuto 78.

En los últimos cuatro partidos ligueros, Andy Escudero se había quedado fuera de la convocatoria, un hecho que ha provocado que el propio jugador pida salir del club ante la ausencia de oportunidades de su entrenador, que tampoco fue capaz de gestionar bien con anterioridad la situación de otro suplente, Kevin García, quien a mediados del pasado mes de diciembre solicitó la baja. Poco después se comprometía con el Panetolikos, equipo de la Primera División griega, en el que ya había militado anteriormente. Desde su llegada es indiscutible. Ha disputado cinco partidos de liga (450 minutos) y dos de copa (153). En un mes en el Panetolikos ya ha jugado más minutos que en cuatro meses en Segunda B con el Real Murcia.