Gonzalo Villar ganará 1,2 millones por temporada en la Roma

El centrocampista murciano Gonzalo Villar ya tiene las maletas hechas para marcharse a la Roma, club que pagará un traspaso de cinco millones de euros para fichar al ahora jugador del Elche, aunque el 80% de los derechos le pertenecen al Valencia. El club valencianista explicó que su intención era contar con Villar, pero que la operación no se ha podido cerrar por expreso deseo del jugador que ha preferido firmar por el club italiano. «Queremos dejar claro que lo hemos intentado y por eso hemos igualado la oferta del Roma. El Valencia no ha dejado escapar al jugador, sino que ha sido él quien no ha mostrado interés por venir y ante eso no hay nada que negociar», señalaron las mismas fuentes. Según algunas informaciones, el jugador murciano firmará por un contrato por cuatro temporadas y percibirá por cada una de esas campañas 1,2 millones de euros.