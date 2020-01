Reacción antes del diván

Los signos de recuperación del UCAM Murcia CB parece que van en serio tras una larga crisis de juego y resultados. Con la victoria del pasado sábado frente al Montakit Fuenlabrada regresaron los destellos del bloque que ilusionó a los aficionados al inicio de la Liga Endesa, y lo hicieron cuando la opción de incorporar caras nuevas tomaba más fuerza. Y es que parece que la plantilla del equipo universitario ha dado un paso adelante al conseguir dos victorias -ambas en casa- en los últimos tres partidos cuando todos los focos ya apuntaban hacia nombres propios para buscar un cambio que permitiera la reacción del equipo después de enlazar ocho derrotas consecutivas en la Liga ACB.

El largo parón que afrontará el UCAM en febrero una vez que se enfrente el próximo sábado al Casademont Zaragoza (18.00 horas), al solaparse las ventanas FIBA con la Copa del Rey junto al partido aplazado de los universitarios frente al Iberostar Tenerife, se convertirá en una 'mini' pretemporada para el plantel que dirige Sito Alonso. Pero también en un periodo de análisis y de reflexión para tratar de corregir los errores y no sufrir más de lo necesario durante la segunda vuelta del campeonato. En las últimas semanas, desde el club, se había hablado abiertamente sobre la posibilidad de incorporar a nuevos jugadores siempre que mejorasen las prestaciones de los que ya se encuentran en el plantel, con el plan de utilizar las tres semanas del parón para su adaptación, como ya ha ocurrido en las últimas temporadas.

Pero, al mismo tiempo, el entrenador universitario mostraba su plena confianza en cada uno de sus hombres pese al mal momento por el que atravesaban. Así pues, cuando todas las miradas apuntaban a la separación de poderes existente en el puesto de pívot con Emanuel Cate, Kevin Tumba y Kyle Hunt ante la falta de recursos ofensivos cuando la línea exterior no funcionaba, el pívot norteamericano apareció frente al Valencia Basket y el Fuenlabrada para alcanzar los dobles dígitos en la anotacion. Por otro lado, Cate partía en el quinteto inicial frente al equipo madrileño para encontrar mayor fluidez en el juego y también en la anotación en el poste, junto a un Kevin Tumba que volvía a dotar de energía a sus compañeros desde la defensa. «Si conseguimos que los tres puedan jugar y asuma cada uno el rol que tiene, seremos mucho mejor equipo. Si conseguimos eso, somos diferentes, cambiamos la manera de jugar cuando vamos rotando», decía Sito Alonso el sábado respecto a este asunto.

Por otro lado, el caso de los griegos Giannoulis Larentzakis y Dusan Sakota era otro que no había conseguido disipar las dudas de los últimos meses. Sin embargo, en los últimos encuentros han aparecido unos brotes verdes en su juego que invitan algo al optimismo. El interior logró aportar desde el ataque con cuatro triples importantes ante la defensa planteada para anular a Jarell Eddie, mientras que Larentzakis partió en el quinteto incial justo la semana en la que afirmaba que había tenido opciones de abandonar el club para volver a Grecia y no había querido hacerlo. Pese a que no fue un partido brillante, estuvo entonado frente al Fuenlabrada con 16 puntos y mostró el carácter que prometía en cada acción defensiva. «Quiero que tomen la responsabilidad jugadores que han venido para eso, y creo que, por ejemplo, Larentzakis lo ha hecho hoy», también afirmaba Sito Alonso el pasado sábado. Por lo que a partir del próximo mes se abrirá un periodo de reflexión clave para el crecimiento de este UCAM.