El Mazarrón vence al Churra con un tanto en la recta final

Partido de poder a poder el disputado en el Municipal de El Puntal en el que el Mazarrón marcó cuando apenas faltaban 7 minutos para que el choque finalizara, y con ese gol se llevó los tres puntos para la ciudad costera.

La primera parte fue de dominio alterno, el Mazarrón tuvo dos ocasiones claras en los primeros 15 minutos, una tras un barullo que Álvaro lanzó rozando el palo, y otra de Serrano que salió también besando la madera. Tras estas acciones el Gesa Churra cogió la batuta y comenzó a insistir con llegadas al área de Iván, Curro de cabeza y Cascales, que en una falta directa hizo que se luciese el portero Iván.

Tras el descanso, durante los primeros 20 minutos, fue el Gesa Churra el que tuvo más acercamientos y ocasiones que los Mazarroneros, Cascales de nuevo hizo un centro raso al área que nadie acertó a rematar, el mismo Cascales tiró y provocó que Iván parase no sin problemas. A raíz de ahí, el Mazarrón comenzó a estirarse, realizando Juanra un paradón a Dani en una buena jugada de los visitantes, repitiendo poco después con otro a Salva Ballesta. Pero en el minuto 83 sería Nacho quien tras un córner y de cabeza batiría la meta de los verdes, logrando el 0-1 definitivo. Aunque los locales no tiraron la toalla y primero Emilio y poco más tarde Matías tuvieron el empate, pero el resultado no se movería y los costeros se llevaron tres puntos de oro para seguir optando a los puestos de play off. Francisco Guerrero.