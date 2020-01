Dolorosa derrota del Alhama ElPozo en el descuento

Dolorosa derrota del Alhama El Pozo, que perdió ante el Málaga (3-2).Las alhameñas llegaron a ir ganando por 0-2 en el minuto cincuenta y cinco de partido,sin embargo fueron castigadas con dos penaltis en solo un minuto que supusieron la igualada de las andaluzas. En el descuento, el Alhama ElPozo encajó el tercero.

Con este resultado, el equipo de Randri no logra ganar posiciones en la clasificación y se mantienen en el sexto lugar, perdiendo el 'golaverage' con las malagueñas que empataron a cero en Alhama en la primera vuelta. La próxima jornada recibirán al equipo canario del Femarguín. El partido estuvo a punto de no jugarse, ya que las visitantes se quedaron atrapadas en el Puerto de la Mora y esto provocó que llegaran tarde a la localidad malagueña de Rincón de la Victoria, donde finalmente se disputó aunque el choque dio comienzo con casi una hora de retraso con respecto al horario previsto. No es el campo habitual del Málaga aunque ha jugado tres partidos esta temporada en lo que va de temporada. Además, la lluvia hizo acto de aparición en muchas fases del choque.