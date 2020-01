Borja Jiménez: "Hemos estado muy espesos"

Los números obtenidos por el abulense desde su llegada dejan muchas dudas.

El Cartagena volvió a dejarse puntos en este mes de enero que está resultando más complicado de lo esperado para los albinegros. Como ya sucedió en los encuentros ante Girona –en Copa del Rey-, Badajoz y Don Benito, el equipo volvió a cosechar en el día de ayer un resultado negativo. Es, por tanto, el cuarto encuentro en el que los de Borja Jiménez no salen con los deberes hechos. 4 puntos de 12 posibles desde que el abulense llegó al banquillo para ponerse a las órdenes de una plantilla que aún no se ha adaptado a sus métodos. Unos resultados que han hecho que el equipo pase de ser el líder destacado del grupo IV a ocupar la tercera posición a la que le han enviado tanto Marbella –nuevo líder- como Yeclano Deportivo.

Este hecho apunta -evidentemente- de forma negativa a Borja Jiménez. Su llegada, que fue aplaudida de manera unánime en el club y en el entorno del mismo, no ha surtido el efecto esperado en un Cartagena que a día de hoy dista mucho de aquel que fue incluso el equipo más sólido de toda Europa.

El propio técnico reconocía tras el encuentro que no es ni mucho menos la imagen que él espera de su equipo: «Creo que hemos hecho especialmente una mala primera parte. No hemos sabido dominar ni estar cómodos con nuestro juego. En los primeros quince minutos ni siquiera nos hemos acercado a lo que buscamos, que es ser protagonistas», afirmaba. «Tampoco hemos estado finos con el balón. Hemos tenido muchos errores de precisión. Hemos estado demasiado espesos con el balón en los pies, y eso nos ha impedido crear un volumen de jugadas de ataque que nos permitiera estar cerca del gol».



Sin encontrar la tecla

Hablaba el técnico, además, del posicionamiento del equipo sobre el campo. Algo que, según él, afectó mucho en el desarrollo del encuentro: «Hemos estado muy lagos, con las líneas muy separadas. Así es muy difícil que consigamos hacer el juego que queremos proponer. Con tanta distancia entre futbolistas las combinaciones se hacen mucho más difíciles, los huecos se reducen y nos alejamos de lo que ensayamos durante la semana», asegura.

No obstante, Borja Jiménez afirmaba también que había visto a sus jugadores pendiente de otros aspectos más allá de lo futbolístico. «He visto a los jugadores excesivamente pendientes de temas que se alejan de lo meramente deportivo. Estos factores no nos vienen nada bien. Tenemos que centrarnos en hacer nuestro juego».

No quiso pasar por alto el entrenador del Cartagena el dudoso penalti señalado por el colegiado: «Está claro que el penalti condiciona el partido. Es una jugada muy dudosa en la que decide pitar, aunque perfectamente podría no haberlo hecho. No obstante, no es excusa. Al final con lo que me quedo es con la pobre imagen que hemos dado y con que hay que mejorar mucho. Tenemos tiempo por delante. para corregir todos esos fallos», dijo.