Solo 5.400 aficionados en las gradas

Cuenta el Real Murcia con más de once mil abonados, sin embargo ese número no queda reflejado en las asistencias de público. La mejoría del Real Murcia en las últimas semanas tampoco ha terminado de animar a los socios que tienen su carné y que no acuden a Nueva Condomina. Ayer, según la cifra oficial, solo acudieron 5.487 espectadores al choque ante un Córdoba que es uno de los rivales más atractivos del Grupo IV. No logran los murcianistas superar los siete mil aficionados en las gradas, y es que de momento el público no está respondiendo en esta campaña en Segunda B.