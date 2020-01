Hora de despertar en Sevilla

El Sevilla Atlético es el único equipo que ha ganado este año en el Cartagonova.

El año 2020 no ha empezado de la mejor manera posible para el Cartagena. Tras lograr la agónica victoria en el Estadio Romano ante el Mérida en el que fue el debut de Borja Jiménez, la suerte no ha vuelto a sonreírle a los albinegros. La eliminación de la Copa del Rey frente al Girona –dejando una buena imagen-, la derrota ante un rival directo como es el Badajoz –con una buena primera mitad y una segunda más floja- y el empate en el Cartagonova frente al Don Benito –en el que fue uno de los encuentros más limitados de toda la temporada- hacen que ni el arranque del año ni las primeras semanas del abulense en el banquillo no hayan sido buenos.

No obstante, el Cartagena sigue en lo más alto de la tabla y depende de sí mismo para que, a falta de varios meses para el tramo decisivo de la temporada, sea el mejor colocado para conseguir el liderato. Para ello, es necesario que le imagen mostrada en los últimos partidos torne en asemejarse más a lo que fue el equipo en la primera vuelta, y la primera piedra en el camino para empezar a conseguirlo es la que hoy (18.30 horas, La7) le enfrenta al Sevilla Atlético en la ciudad deportiva del conjunto andaluz, uno de esos equipos que siempre se le han enquistado al Cartagena. Y es que el Sevilla Atlético está siendo en los últimos años un verdadero escollo. De las once veces que ambos equipos se han visto las caras desde que el Cartagena descendió a Segunda División B los albinegros solo han logrado ganar en tres, mientras que los andaluces se han llevado los tres puntos en cinco ocasiones. La última de ellas, en la primera vuelta de este año, siendo el único equipo que ha ganado en el Cartagonova en la 19/20.

Para el encuentro, el Cartagena viaja con algunas bajas importantes. La principal es la de José Ángel Jurado, que vio ante el Don Benito la quinta amarilla de la temporada y cumple ciclo. También en el centro del campo estará ausente Verza, que atraviesa un proceso febril y se ha quedado en la ciudad portuaria. Rodrigo –con un pie fuera del club- y la ya conocida baja de Markel Etxeberria son los otros dos jugadores que quedan fuera de la convocatoria. Será una nueva oportunidad para que Borja Jiménez continúe buscando un 'once tipo' que parece no haber encontrado. Y es que son muchas las variantes que en sus cuatro primeros partidos como entrenador ha introducido. Diferentes esquemas, posicionamientos y e incluso importantes cambios de jugadores entre un partido y otro que han hecho que por el momento sea prácticamente imposible intuir por dónde van a ir los tiros del abulense.

El Sevilla Atlético, por su parte, llega en un momento delicado. Las ocho jornadas consecutivas que suman sin lograr la victoria le han acercado de forma peligrosa a los puestos de descenso. Sin embargo, la semana pasada ya consiguieron rascar un empate a uno de los rivales por el liderato. El Badajoz se dejó dos puntos en el estadio Jesús Navas, por lo que el Cartagena debe ser completamente consciente de que no va a ser ni mucho menos fácil ganar.

En la semana en la que el club sevillista alcanza los 130 años de historia, el filial comandado por Paco Gallardo y Carlos Marchena desde el banquillo, llega con algún que otro refuerzo interesante como es el de Ryan Johansson. El luxemburgués llega procedente del Bayern de Múnich.