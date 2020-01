Un partido que vale por tres

En caso de victoria por más de un punto, los universitarios sacarían dos triunfos más el average particular. Sito avisa de que el exceso de presión no es bueno.

El UCAM Murcia, después de una dura derrota en Valencia por 20 puntos de diferencia, vuelve al Palacio de los Deportes para enfrentarse en un duelo vital para los intereses de ambos equipos. Tanto el UCAM como el Fuenlabrada llegan necesitados de victorias y ocupan la decimoquinta y la decimoséptima plaza de la clasificación, respectivamente.

El último partido de los universitarios en el Palacio acabó con buen sabor de boca y grandes sensaciones. Rompieron una racha negativa de ocho derrotas consecutivas ganando a Unicaja por 82 - 74, uno de los mejores equipos de la categoría. Fue una victoria muy importante tanto por la victoria como por la inyección de moral que necesitaba el equipo. Tras una dura derrota en Valencia, el equipo vuelve al Palacio para jugar contra un rival directo. El Fuenlabrada llega a Murcia con cuatro victorias por cinco que cosechan actualmente los de Sito Alonso.



Nueve derrotas consecutivas

Si antes decíamos que el UCAM Murcia superó hace poco un bache de ocho derrotas seguidas, el Fuenlabrada ya va por nueve. Los madrileños llevan más de dos meses, concretamente desde el 23 de noviembre, sin ganar en la ACB. Están envueltos en una crisis muy peligrosa y buscarán hacer sangre contra los universitarios en un partido que se antoja clave para la lucha por la permanencia a final de temporada.

En el recuerdo todavía está el partido de la primera vuelta, en el que el UCAM cayó por 75 -74 en un choque en el que fue ganando durante todo el partido y la pifió en el último cuarto donde el parcial fue de 21-5 a favor de los fuenlabreños. A falta de dos minutos los de Cuspinera perdían por diez puntos y consiguieron darle la vuelta al marcador con un triple final de Nico Richotti y un tapón de Anderson.

Hoy, tendrán la ocasión de vengarse de esa dura derrota y de sacarle dos victorias a un rival directo. Sería una victoria con valor doble ya que si el UCAM gana por más de un punto de diferencia, también se haría con el average particular. En definitiva, se podría decir que le sacaría tres victorias en la lucha por la permanecia. Si luego hay más implicados en caso de empate, no solo valdría el average particular.

Sito Alonso ha querido destacar en rueda de prensa la importancia del choque pero ha querido lanzar un mensaje de calma. «El partido contra Guipúzcoa era una final la temporada pasada... y lo perdimos. Fue un partido que no nos salió nada. Hemos aprendido del exceso de presión». El partido contra los vascos fue en condiciones similares y se lo llevaron los visitantes. Finalmente, el UCAM se salvó y GBC descendió.

También ha querido dejar claro las diferencias que hay entre este partido y el de la ida. «Nada tiene que ver el partido de la primera vuelta con este. Llevan nueve derrotas seguidas y les tenemos que hacer sentir que tenemos la misma necesidad de ganar o más que ellos», sentenciaba Sito Alonso.

Los jugadores universitarios tendrán que estar finos en defensa, ya que los rivales vienen de hacer un muy biuen partido contra el Barcelona en el que a punto estuvieron de llevarse la victoria. Los más destacados del Fuenlabrada son Tomás Bellas, un jugador más que contrastado en la ACB y que está cuajando una gran temporada. El otro que está en un buen momento de forma es Marc García, que promedia casi diecisiete de valoración en los últimos tres partidos y viene de dar un recital contra el Barcelona.