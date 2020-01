El UCAM no falla en el Palacio ante el Fuenlabrada

El UCAM Murcia CB no ha fallado en la primera 'final' de la temporada. El conjunto universitario recibía en casa a un rival, a día de hoy, directo en la lucha por la permanencia y ha logrado salvar la situación con amplia solvencia (94-71). Los de Sito Alonso superaron al Montakit Fuenlabrada en un partido que dominaron de principio a fin, y en el que la buena noticia fue que aparecieron muchos más actores que los que tenía acostumbrados. La defensa diseñada por Jota Cuspinera para apagar a Jarell Eddie encendió a Askia Booker, pero también al resto de sus compañeros. Y es que, por primera vez en varias jorjadas, hasta cinco jugadores sumaron dobles dígitos en la anotación. Destacando, eso sí, el 'doble-doble' de Sadiel Rojas con 13 puntos y 16 rebotes. Pero es que, además, Larentzakis (16), Cate (11), Hunt (10) y el propio Booker (21) también llegaron a ese techo. Por otro lado, el UCAM también recuperó el 'average' con el Montakit Fuenlabrada después de caer en la primera vuelta por un punto de diferencia por un triple sobre la bocina de Richotti. Así pues, si el UCAM termina el curso con el mismo balance que el conjunto madrileño, siempre estará por delante en la clasificación.



Primer cuarto

El UCAM Murcia partió con un quinteto inicial con novedades al entrar Cate y Larentzakis junto a Booker, Rojas y Eddie. Los primeros minutos ofensivos fueron un monólogo anotador del base norteamericano, al conseguir los nueve primeros puntos para los universitarios hasta que Gillet puso el 9-5 en el marcador. El UCAM tomó muy buenas decisiones en ataque en el primer cuarto sacando faltas cuando no podía tirar y eso obligó a Jota Cuspinera a pedir tiempo muerto. La pausa despertó al Fuenlabrada por mediación de Anderson, aunque los de Sito Alonso supieron mantener la ventaja con un triple de Rojas y las visitas al tiro libre de Larentzakis (17-10). Sin embargo, con las rotaciones, el equipo madrileño supo hacer daño a un UCAM en el que Jarell Eddie no lanzó ni una vez a canasta en el primer cuarto pese a disputar los diez minutos completos (22-20).



Segundo cuarto

La intensidad subió en ambas canasta al inicio del segundo cuarto, tanto en defensa como en ataque, eso llevó a los equipos a fallar más tiros y un triple de Sakota despertó al Palacio (27-24). Sin embargo, el Montakit Fuenlabrada no tardó en responder y se puso por primera vez por delante en el marcador con un mate de Eyenga (27-28). Un robo de Hunt a Brown, para acabar con un mate, volvió a dar oxígeno a los universitarios tras otro triple del jugador visitante y el propio pívot castigó en la zona a su rival en la siguiente jugada para poenr el 36-31 a 2:25 del descanso. Otro triple de Sakota, con mucho más espacios que Eddie tras la defensa sobre el ala-pívot en el primer cuarto, permitió contar con una ventaja de nueve puntos y Cuspinera tuvo que parar el partido a poco más de un minuto para finalizar el primer tiempo (40-31). Dos buenas defensas de los de Sito Alonso permitieron conservar la distancia y cerrar la primera mitad con suspense tras una mala caída de Rojas en la última lucha por el rebote (41-31).



Tercer cuarto

Jarell Eddie pudo aparecer en el inicio de la segunda parte, tras la defensa diseñada para él en los anteriores minutos, con un tiro en suspensión por dentro. Sito Alonso apostó de nuevo por el quinteto inicial y la férrea defensa atrás le llevó a seguir dominando a su rival (50-36). El Montakit Fuenlabrada, poco a poco, comenzó a dar señales de vida aunque el UCAM supo aguantar el tirón sacando faltas para acudir al tiro libre y también con puntos trabajados como los de Cate en la pintura hasta que Cuspinera volvió a solicitar tiempo muerto. Una canasta de Larentzakis colocó el +20 de ventaja a poco maás de cuatro minutos para llegar al último cuarto (62-42), y Sito Alonso dio paso a Lecomte por Askia Booker. La buena noticia antes de encarar el tramo decisivo fue la aportación ofensiva de otros jugadores del UCAM, ya que tanto Rojas (10), como Larentzakis (11) superaron los dobles dígitos en la anotación junto a un Cate que tambié estaba cerca (9). Eso permitió hacer más daño al Fuenlabrada, pese a sus intentos por agarrarse al partido como ya hicieron en la primera vuelta (74-54).



Último cuarto

Y lo consiguió. Al menos metió el miedo en el cuerpo tanto al UCAM como a todo el Palacio al conseguir el Montakit Fuenlabrada un parcial de salida de 0-7 con la visita fallida al tiro libre de Anderson (74-61). Eso permitió reaccionar a los de Sito Alonso con un triple de Sakota, para intentar poner de nuevo las cosas en su sitio, y una canasta por dentro de Hunt sobre la bocina (79-61). La respuesta del UCAM no pudo ser mejor a falta de siete minutos para el final con Rafa Luz tomando el control de la situación y Hunt volviendo anotar para neutralizar el arreón visitante por completo (81-61). A cinco minutos para el final el encuentro parecía que no corría peligro para los universitarios con el 81-65, a pesar de que pudieron ampliar el marcador con varios lanzamientos fallados. El UCAM mantuvo la concentración atrás pese a los errores ofensivos durante esos minutos, lo que no dio ninguna opción de esperanza para los de Jota Cuspinera a 2:33 del final (86-68). El cuarto triple de Sakota en el partido, para también llegar al 'club' de los dobles dígitos tras atrapar un rebote Rojas, sirvió para comenzar a celebrar el triunfo por parte del Palacio al regresar el +20 al marcador (89-69). Los últimos compases sirvieron para ver varias acciones defensivas por parte de los dos equipos, con Sadiel Rojas sumando rebotes hasta llegar a los 16, y para que la afición murciana disfrutase de la sexta victoria del curso (94-71).