Sito Alonso: "La presión tiene que estar del lado de Fuenlabrada"

Con el ecuador de la temporada ya superado, cuando uno mira a la clasificación para hacer balance de lo que ha dado de sí la primera mitad de liga, es difícil no sentir cierto temor por la posición que a día de hoy ocupa el UCAM Murcia. A solo dos puntos del descenso, los de Sito Alonso quieren coger las riendas y dar un salto que les impulse a una zona mucho más segura. Una tranquilidad que pasa por lograr salir victorioso en encuentros como el que tiene esta jornada. El Fuenlabrada, también en apuros, visita el Palacio de los Deportes de Murcia con el objetivo de arrastrar a los universitarios y salir esa zona. Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, ha remarcado este viernes la importancia de "hacerle sentir al Fuenlabrada que tiene la misma necesidad de ganar o mayor" que la grana para seguir en la Liga Endesa de baloncesto.

Además, el técnico ha querido destacar el hambre con el que un equipo como Fuenlabrada puede llegar al encuentro. Y es que los madrileños llevan nueve derrotas seguidas y para ellos "cualquier encuentro, no sólo este, es una batalla". No hay que dejar de lado tampoco lo que supondría una victoria para el conjunto universitario frente a un rival directo. Si los e Sito Alonso consiguen ganar en el decisivo encuentro ante el Fuenlabrada por más de un punto -distancia por la que los madrileños ganaron en la primera vuelta-, le aventajarían en la clasificación con dos victorias además del duelo particular. Es decir, una diferencia que supondría una bocanada de aire para un conjunto que quiere poner tierra de por medio con los puestos de la zona baja.

Precisamente por la situación que atraviesa Fuenlabrada, será un partido a cara de perro en el que ambos equipos se lo dejarán todo en la pista: "Es un partido difícil pero debemos intentar que sea difícil para el Fuenlabrada, pues estamos en casa", ha comentado al señalar que no tiene "ninguna queja del apoyo de la afición, que está interpretando bien las necesidades del equipo, con lo que las cosas son más fáciles y todo lo que está moviendo durante la semana es un beneficio total para el equipo".

En el Fuenlabrada es dudosa la participación del base estadounidense Earl Rowland, con molestias: "No es lo mismo que esté o no, pero Nicolás Richotti ha tomado el mando, Tomás Bellas aporta un carácter especial que les hace creer y Egidijus Mockevicius está haciéndolo mucho mejor tras adaptarse a la Liga", asegura Sito.