Quim Araujo: «El factor mental hará recuperar sensaciones»

Recuperar la solidez es uno de los objetivos más inmediatos de los albinegros

El Fútbol Club Cartagena atraviesa una semana de trabajo en la que los acontecimientos de los últimos minutos del partido frente al Don Benito en el Cartagonova volvieron a dejar un sabor amargo. El empate logrado por el conjunto extremeño en la última jugada del partido dejó helado el feudo albinegro y consumó el tercer resultado negativo consecutivo. El tercero de los cuatro partidos que ha dirigido Borja Jiménez desde el banquillo.

Uno de los jugadores con más protagonismo en los que va de liga y que está siendo pieza clave en el esquema tanto del abulense como de Gustavo Munúa antes de su marcha es Quim Araujo. El catalán quiere dejar atrás lo sucedido en estos encuentros y, cómo no, también en el último: «Obviamente después del partido nos fuimos fastidiados a casa. El desenlace del encuentro no fue el que esperábamos ni mucho menos. Pero el luto tiene que durar y duró lo justo. Al siguiente día solo estábamos pensando en empezar a preparar el partido del siguiente domingo».



Olvidar y retomar sensaciones

Y es el partido del domingo en el que el Cartagena tiene que empezar a mostrar una versión mejorada. El Sevilla Atlético será la primera piedra en el nuevo camino que quieren emprender los jugadores con Borja al frente. «Tenemos muchas ganas de darle la vuelta a la situación. Por suerte, el fútbol te da cada semana una nueva oportunidad para reafirmarse, seguir en nuestra línea y volver a la senda de las victorias y las buenas sensaciones», asegura Araujo.

Para volver a eso, es importante recuperar una confianza y una seguridad que, según Quim, se ha ido perdiendo con el paso de las semanas: «Es cierto que el factor mental es muy importante. Antes nos veíamos mucho más sólidos y lográbamos que no nos hicieran daño, y mucho menos en los últimos minutos. Nos veíamos fuertes. A lo mejor durante estos últimos partidos hemos echado de forma inconsciente un paso hacia atrás al ver que en el tramo final éramos más vulnerables. Incluso se podría decir que son pequeños momentos de falta de concentración más que falta de actitud. Tenemos que darle la vuelta a ese factor para que en vez de echarnos atrás en los últimos minutos vayamos adelante para volver a ser un equipo fuerte y sólido». Aun así, no deja en el olvido el centrocampista procedente del Córdoba un factor clave a tener en cuenta.

El Cartagena sigue en lo más alto de la clasificación. Un liderato que agarró a las pocas semanas de comenzar la temporada, que le ha llevado a ser el mejor equipo de la primera vuelta y que no pretende dejar escapar como sucedió en temporadas pasadas: «Es verdad que llevamos varios partidos en los que no nos están terminando de salir las cosas. Pero seguimos líderes, teníamos un colchón lo suficientemente amplio como para seguir arriba del todo. Lo más importante es que seguimos dependiendo de nosotros mismos, de nuestro trabajo y que no tenemos que pensar en lo que hacen los demás o esperar un pinchazo ajeno. Cualquiera de los otros diecinueve equipos del grupo se cambiaría por nosotros para estar en la situación que tenemos a día de hoy. Vamos a valorar y a aprovechar ese factor», dijo Araujo.

Es por ello que la confianza de 'El mago' es absoluta para afrontar de la mejor forma el tramo final de la temporada. «No hay ningún secreto para volver a tener las sensaciones de nuestro mejor tramo de la temporada. Estando en ese pequeño bache, lo único que tenemos que hacer es trabajar y seguir por un camino que sabemos que nos llevará al éxito. Yo tengo fe ciega en este equipo», concluía.