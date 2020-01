Pistoletazo de salida a la Liga Golf@

La tercera edición de la Liga Golf@ arrancó el pasado fin de semana en las instalaciones de New Sierra Golf . La lluvia respetó a los jugadores, pero no el viento. Una fría jornada que no achantó a los valientes que acudieron a la cita, a pesar de las predicciones meteorológicas.

En este torneo inaugural el campeón de primera categoría fue Antonio Bermúdez Soto (32 puntos). Sergio Amat logró la primera posición en segunda categoría con 31 puntos.

La liga recorrerá a lo largo de la temporada los campos de Roda Golf, Mar Menor Golf, Saurines Golf, Hacienda del Álamo, Lo Romero Golf, Hacienda Riquelme, La Torre Golf, Real La Manga Club, El Valle Golf, La Serena Golf y el Club de Golf de Torre Pacheco.

Mantienen su Ryder Cup anual contra Liam Murray Club que está programada para primavera y a pesar de ser un grupo muy heterogéneo echan en falta la presencia de mujeres.

Entre otras novedades tienen previsto un encuentro de hermandad en verano, la colaboración con el torneo benéfico de Lo Romero en Julio o un Fitting Gratuito de mano los profesionales miembros de la Liga.

El objetivo de la liga está lejos de lo meramente competitivo, buscan disfrutar del golf en compañía de amigos.

«Nuestra ambición no es ser grandes si no tener un grupo de jugadores y miembros que disfruten y entiendan este deporte acorde a los valores y principios de la Liga, con seriedad, honestidad, respeto y con el único objetivo de divertirse y superarse a uno mismo. En la primera edición los premios eran monetarios y vales para material deportivo y nos dimos cuenta que conforme se acercaba la final los participantes se ponían nerviosos y el objetivo inicial que era el de compartir con amigos unos momentos divertidos se perdía, por lo que decidimos que el premio del ganador absoluto de la liga sería plasmar su nombre en el trofeo como en la Copa Davis y dejar el resto de obsequios para el sorteo», declaró José Roca uno de los organizadores de la competición.