Manolo, calienta que sales

La baja del medio murciano, indiscutible y en un gran momento de forma, supone un problema para Adrián Hernández

Suele mover Adrián Hernández bastante su alineación. Hay puestos, sobre todo ofensivamente, que no acaban de tener un dueño fijo. Sin embargo hay otras posiciones que están blindadas. Álvaro Rodríguez no tiene sustituto en la banda derecha; Armando, Antonio López y Edu Luna se han consolidado en el centro de la defensa; y Víctor Meseguer ha dado el salto del filial al primer equipo para ser titular. Junto a ellos hay un futbolista que ha pasado de tener un pie fuera de Nueva Condomina a ser imprescindible en las alineaciones de Adrián Hernández. Ese jugador es Juanma Bravo, quien está aprovechando los minutos y las oportunidades para callar bocas. Y es que muchos fueron los que defendieron la marcha del murciano cuando en el mes de junio no alcanzaba un acuerdo con el club para renovar su contrato.

No solo es un fijo en el once titular. El canterano está mostrando un gran estado de forma. Su trabajo en el centro del campo ayuda y mucho a un equipo que muestra lagunas defensivas cuando menos te lo esperas. Además ejerce esas tareas en solitario, ya que Adrián Hernández ha preferido adaptar a Armando al centro de la zaga. Juanma Bravo, que la pasada campaña vivió una auténtica pesadilla al no tener ni minutos ni confianza, lleva este curso acumulados 1.474 minutos solo en Liga. Además ha disputado completos los dos partidos de Copa del Rey.

En lo que va de competición liguera, solo se ha perdido tres choques -Villarrobledo, Sanluqueño y Yeclano-. De los 18 restantes, ha sido titular en 17, jugando los 90 minutos en doce de ellos. Su rendimiento ha hecho que en las últimas once jornadas solo faltase en el duelo ante el Yeclano, completando el partido en nueve ocasiones.

Juanma Bravo no podrá estar este domingo frente al Córdoba. El canterano tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas. Su ausencia es un problema para Adrián Hernández, que tenía al murciano como referente en el centro del campo. Aunque si mantiene su esquema, apostando una vez más por la defensa de cinco, lo normal es que el elegido para acompañar en la medular a Víctor Meseguer sea Manolo.

El jugador de Bullas volvería así al once titular en un tramo de la temporada en la que ha perdido completamente el protagonismo. Después de jugar los noventa minutos en diez partidos consecutivos, el ex del Jumilla ha ido poco a poco afianzándose en el banquillo por decisión técnica. Desde el 17 de noviembre, que no jugó ni un minuto en la visita al Recreativo, Manolo solo ha sido titular en dos de los nueve encuentros disputados en Liga. Se quedó fuera de la convocatoria frente al Villarrubia y al Badajoz, no tuvo minutos contra el Cádiz B, y en los enfrentamientos ante el Granada B, Cartagena y Algeciras solo jugó un rato en la segunda parte.

La baja de Juanma Bravo le podría abrir las puertas del once titular. El de Bullas es el favorito para ocupar esa posición, aunque Adrián Hernández también puede apostar por Juanra, otro futbolista que no está teniendo demasiado protagonismo. El murciano entró de inicio en el duelo en Algeciras, pero en este caso fue para reforzar la defensa, donde Antonio López era baja por sanción.