Borja Jiménez, entrenador del FC Cartagena: "Lo importante es llegar al final dependiendo de nosotros"

El Fútbol Club Cartagena no atraviesa el mejor momento de la temporada. El conjunto albinegro volvió a dejase dos importantes puntos en la última jugada del encuentro ante el Don Benito y se volvió a ir con un resultado negativo en una semana de tres partidos -Girona, Badajoz y Córdoba- en la que no logró salir victorioso en ninguno de ellos. Un bache por el que Borja Jiménez no cree que el equipo haya perdido el ánimo ni la tendencia con la que venía en la primera vuelta: "El vestuario está bien. Es cierto que nos dolió ese gol en la última jugada, sobre todo porque no supimos gestionar esos últimos minutos que nos volvieron a penalizar. Pudimos dejar el partido resuelto mucho antes y no supimos cómo actuar".

Para empezar a salir de ese bache, el Cartagena visita este fin de semana a uno de los equipos que en los últimos años se ha convertido en una de sus bestias negras. El Sevilla Atlético recibe al equipo de la ciudad portuaria con el objetivo de volver a llevarse una victoria que ya consiguió en la primera vuelta cuando asaltó el Cartagonova. "Es la primera semana "normal" que hemos tenido desde que estoy en el equipo. No tenemos partido entre semana y hemos tenido tiempo para prepararlo todo con más tranquilidad. Viendo conceptos, mejorando cosas. Ha sido una semana tranquila. El Sevilla es el filial que, a pesar de estar muy abajo, le está quitando muchos puntos a los equipos de arriba. Sin ir más lejos nos ganaron a nosotros en la primera vuelta. Tenemos que transformar eso en ganas de revancha y de recuperar lo que nos quitaron aquí", asegura Borja.

Uno de los motivos por los que aún no se ha visto la mejor versión, ni si quiera una cercana, del Cartagena en este 2020 es el periodo que está necesitando para adaptarse al cambio de entrenador. El propio técnico es consiente de que la plantilla está inmersa en ese proceso: "Como dije en mi primera rueda de prensa, estamos cambiando cosas poco a poco y eso lleva un proceso muy largo para que los jugadores se adapten a lo que les pido. Queremos ir dando matices con los que los futbolistas se vayan sintiendo cómodos, y eso no se hace de la noche a la mañana".



El Sevilla Atlético, próxima piedra

Todo ello, en una segunda vuelta que apenas acaba de comenzar y que se espera, sea muy dura: "Creemos que la segunda vuelta va a ser muy igualada. En esta última jornada solo ganó el Marbella de los seis primeros. Eso te demuestra un poco lo que podemos esperar del último tramo de la temporada. Lo que tenemos que hacer nosotros es no volver a desaprovechar situaciones ventajosas como las del otro día y poco a poco irán saliendo las cosas. Quedan 17 semanas y de lo que se trata es de llegar a las últimas dependiendo de nosotros mismos para poder conseguir el objetivo".