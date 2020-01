Dos victorias que desvían la mirada del mercado

Los directores deportivos de los clubes de fútbol tienen en el mes de enero una segunda oportunidad para corregir los errores cometidos en verano. El mercado invernal da la posibilidad a los equipos de retocar su plantilla con el objetivo, en unos casos, de coger el impulso que les falta para llegar a la parte alta de la clasificación, y en otros, para intentar poner una venda en la herida y salir de la zona de abajo de la tabla.

Desde antes de que se abriera esta ventana de fichajes, los responsables del Real Murcia habían insistido en que la economía del club impedía ir al mercado. Si había alguna duda, las denuncias recibidas por la entidad murcianista cerraron cualquier posibilidad. Con los derechos bloqueados por la Federación hasta que no se paguen dichas reclamaciones, en Nueva Condomina, sin liquidez, se apostó por no tocar nada. Solo un acuerdo con la Murciana permitió dejar un día abiertas las inscripciones para poder subir del Imperial a Meseguer y Quereda.

Aunque la idea del consejo de administración era clara, la irregularidad que mostraba el equipo en cuanto a resultados generaba dudas en algunos sectores. Incluso el propio Adrián Hernández, pese a que publicamente mantenía el mismo discurso que sus jefes, aprovechaba cada encuentro con Francisco Tornel para pedirle un esfuerzo que permitiera hacer un par de retoques que aumentaran la calidad de la plantilla.

El debate ha quedado cerrado de un plumazo. El mercado estará abierto hasta el viernes 31 de enero, pero ya pocas voces insisten en la necesidad de fichar. Aunque en la plantilla falta competencia en algunos puestos y no hay demasiados futbolistas capaces de marcar las diferencias ofensivamente, las últimas dos victorias han hecho que las miradas ya no estén tan centradas en la necesidad de fichar.

Los seis puntos logrados después de ganar al Cádiz B en Nueva Condomina (2-1) y al Algeciras en el Nuevo Mirador (0-1) no han acabado con todas las dudas alrededor del juego del Real Murcia, que mantiene lagunas desde el principio y que Adrián Hernández no es capaz de corregir; pero sí han hecho que se dé un salto en la clasificación que deja a los murcianistas en una zona tranquila, con un colchón de ocho puntos de ventaja sobre la zona de descenso.

Por primera vez en lo que va de temporada el Real Murcia puede dormir sin mirar abajo en la tabla, y eso ha hecho que las voces que cuestionaban la decisión del consejo de administración de no acudir al mercado, anteponiendo lo económico a lo deportivo, se hayan acallado de golpe.

Y es que para reforzar al equipo el Real Murcia tenía que desembolsar más de cien mil euros para pagar las distintas denuncias que ha recibido ante la AFE y la Federación por el impago de algunos plazos pactados con futbolistas que rescindieron el pasado verano o con otros que vienen de atrás.

Al darse prioridad a los acuerdos con los acreedores para salir del concurso y al no querer tocar el dinero que está comprometido para abonar nóminas y gastos del día a día, en las arcas de Nueva Condomina no hay liquidez para afrontar gastos extras que además el propio consejo de administración considera que no son urgentes.



Cinco equipos del Grupo IV no han fichado todavía

No es el Real Murcia el único equipo del Grupo IV que no ha ido al mercado en este mes de enero. Otros cinco clubes no han realizado ningún movimiento a falta de nueve días para que se cierre el periodo de inscripción de nuevos jugadores. En la Región de Murcia, el UCAM y el Yeclano mantienen sus plantillas. Los universitarios sí tienen previsto hacer algún movimiento, mientras que los del Altiplano, con una racha sobresaliente que les ha permitido colarse en zona de play off, no van a tocar nada. Fuera de la Región, el San Fernando, el Cádiz B y el Villarrubia tampoco han acudido de momento al mercado invernal. El resto de clubes ya ha realizado algún que otro fichaje con el objetivo de mejorar su trayectoria.