Duro rival para el reencuentro

Es el único equipo que ha logrado ganar en el Cartagonova este año

No es ningún secreto que el Cartagena no atraviesa ni mucho menos la mejor racha de resultados de la temporada. Tampoco el juego parece acompañar por el momento. El cambio de entrenador ha supuesto un claro punto de inflexión en la temporada del club albinegro. La llegada de Borja Jiménez al banquillo tras la marcha de Gustavo Munúa no está siendo fácil para una plantilla que aún tiene que adaptarse a los métodos que el abulense está tratando de implantar en el grupo. Un cambio en marcha que ha derivado en una 'crisis' de resultados e incluso de identidad.

De los cuatro partidos que Borja ha dirigido desde el banquillo solo ha logrado ganar uno. Precisamente el primero de ellos, que se sacó de forma agónica en el estadio Romano de Mérida. Después de eso, tres tropiezos consecutivo que no han tenido -obviamente- la misma repercusión. A la salida del encuentro de Copa del Rey frente al Girona, en el que el conjunto catalán apeó a los albinegros del torneo, las sensaciones fueron muy positivas. Y es que el Cartagena fue mejor que un equipo que cuenta con una de las mejores plantillas de la categoría de plata. Unas sensaciones a las que no supo dale continuidad ni en Badajoz ni en el último choque frente al Don Benito. Dos pinchazos, uno frente a un rival directo y otro tropiezo totalmente inesperado, que dejan un pobre balance en la ´era Borja´.



Ocasión para cambiar el rumbo

No obstante, el Cartagena –y es algo que no debe quedar de lado- sigue comandando la clasificación. Bien es cierto que con menos margen de que tenía antes. Y bien es cierto también que a los otros 19 equipos del grupo les gustaría estar en su lugar. Sin embargo, parece hora de empezar a cambiar la tendencia mostrada en los últimos partidos. De mirar únicamente al próximo encuentro y dejar atrás los últimos resultados. El Sevilla Atlético es la siguiente piedra en el camino de los albinegros. Y vaya piedra. Precisamente el filial sevillista es uno de esos equipos que siempre se le han enquistado al Cartagena. El Sevilla Atlético está siendo en los últimos años un verdadero escollo.



Los precedentes, en contra

De las once veces que ambos equipos se han visto las caras desde que el Cartagena descendió a Segunda División B en la temporada 11-12, los albinegros solo han logrado ganar en tres, todas ellas por la mínima. Los andaluces, por su parte, se han llevado los tres puntos en cinco ocasiones, muchas de ellas en momentos críticos para los albinegros. Sin ir más lejos, el enfrentamiento de la segunda vuelta de la última temporada fue el inicio de la mala racha que, a la postre, terminaría dejando al Cartagena sin liderato.

Además, es importante resaltar que el filial del conjunto andaluz es el único equipo –a excepción del Fútbol Club Barcelona en el amistoso disputado hace algo más de dos meses para recaudar fondos para los afectados por los destrozos ocasionados por el temporal y del Girona en la eliminatoria de segunda ronda de Copa del Rey- que ha logrado hacerse con la victoria a lo largo de lo que llevamos de campaña 2019-2020. Fue en la tercera jornada cuando un Cartagena que aún estaba arrancando se vio totalmente superado por un equipo que, lejos de marcar el gol que le dio los tres puntos, pudo haber hecho mucho más daño. Con el tanto anotado en los compases finales de la primera mitad por José Mena los andaluces asaltaron el feudo albinegro.

Sin embargo, el buen inicio de temporada que hizo el Sevilla Atlético no ha tenido la continuidad necesaria de manera posterior. Ese importante trabajo de las primeras jornadas no ha sido refrendado en las siguientes y puede hacer que afronten una segunda mitad de campeonato un tanto complicada.

Tras haber ganado a importantes equipos de la categoría como el propio Cartagena, el San Fernando o el UCAM Murcia, el filial sevillista se ha ido desinflando de forma progresiva. Y es que actualmente se encuentra sumido en una prolongada racha en la que no consigue sacar resultados positivos. De hecho, la última victoria que logró fue hace más de dos meses, cuando logró vencer como visitante al Atlético Sanluqueño.

Desde entonces, ocho partidos en los que se he ha resistido la victoria y en los que únicamente ha sacado 5 de los 24 puntos posibles que había en juago. Pobres cifras que le han hecho acercarse de forma peligrosa a la zona de descenso y play-out, que de momento mantiene a tres puntos de distancia. A pesar de este momento de forma, el conjunto andaluz siempre pone en dificultades a un Cartagena que tendrá una prueba de fuego en la ciudad deportiva del Sevilla.