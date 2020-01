Borja no da con la tecla

Los cambios de jugadores han sido una constante en sus cuatro partidos en el banquillo.

El FC Cartagena de Borja Jiménez arrancó con fuerza. Su victoria en Mérida en el estreno del abulense dio la sensación de que la trayectoria del líder iba a tener continuidad. Pero los últimos resultados y los cambios que ha ido realizando en las alineaciones han dejado claro que el entrenador, que ayer cumplió 35 años de edad, aún no ha dado con la tecla. Aunque la pasada semana, en la previa del partido ante el Don Benito, Jiménez decía que no había llegado a un equipo donde hicieran falta los experimentos, la realidad es que las variantes que ha introducido en las alineaciones en sus cuatro encuentros al frente del equipo, tres de liga y uno de Copa del Rey, dejan claro que aún no tiene un once tipo y que está buscando el ese equilibrio que todo técnico busca en sus equipos.

La portería es territorio exclusivo de Marc Martínez. Esteve apareció en el duelo de Copa del Rey frente al Girona y demostró que el FC Cartagena tiene un segundo portero en quien confiar. La defensa también ha estado marcada por la ausencia de efectivos. Hasta el pasado domingo no debutó Diegui Johannesson, el único refuerzo hasta el momento en el mercado de invierno. Con anterioridad había recurrido a Álex Martín para el lateral derecho, como ya había hecho con anterioridad Gustavo Munúa. Pero especialmente llama la atención las variantes en el centro de la defensa. Sergio Ayala fue quien empezó acompañando a Carlos Andújar en esa zona que tan bien funcionó en la primera fase de la temporada, cuando el equipo llegó a acumular una larga racha sin encajar ni un solo gol. Sin embargo, después de la derrota en Badajoz, el técnico optó por darle la titularidad a Carlos David, quien actuó en el empate frente al Don Benito. En el lateral izquierdo también se han vivido alteraciones. Manu Viana, quien se ha pasado bastante tiempo en dique seco por lesión, actuó en esa posición frente al Mérida y el Girona, pero Borja lo sentó en Badajoz para poner a Forniés, aunque el pasado domingo le volvió a dar la titularidad al ex del Levante Atlético.



Centro del campo variante

El centro del campo también ha estado marcado por la inestabilidad. El preparador ha optado por Jurado y Cordero en unos encuentros, como ante el Mérida, mientras que en otros dio paso a Carrasquilla y Lucas de Vega. Quienes han perdido protagonismo desde la llegada de Borja Jiménez han sido Verza y William de Camargo, llamando especialmente la atención el caso de este último, que realizó sobresalientes encuentros bajo la dirección de Munúa. Además, el pañameño vio alterada su posición habitual en el terreno de juego ante el Don Benito, donde pasó a jugar más por la banda.

En ataque, el único jugador que es fijo es Elady Zorrilla. El andaluz marcó el tanto del empate la paasada semana en Badajoz en un partido donde Borja Jiménez optó por alinear a Quim Araujo como falso 9, dejando fuera de la alineación tanto a Pablo Caballero como a Jovanovic. El pasado domingo, contra el Don Benito, regresó al dibujo habitual el preparador de Ávila, un encuentro donde el argentino fue titular y sustituido en el minuto 78 por el serbio Jovanovic.