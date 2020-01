El Lorca FC ficha al hermano de Paul Pogba

El Lorca FC se ha hecho con los servicios de Mathias Pogba, hermano del jugador francés Paul Pogba, que milita en el Manchester United. Mathias Pogba es un futbolista de origen guineano con pasaporte francés, internacional por su país, que va a cumplir el próximo mes de agosto 30 años. En la primera parte de la competición ha militado en el Manchego, de Ciudad Real, equipo de Tercera División del grupo XVIII. Alli ha disputado doce partidos y ha marcado dos goles. Mide 1,94, pero sin duda, por lo que más se le conoce a Mathias Pogba es por sus intervenciones en el programa televisivo El Chiringuito, que dirige Josep Pedrerol.





Con esta incorporación, equipo que todavía no tiene técnico tras la marcha de Walter Pandiani, primero, y Caprile, después. Ya lleva dos partidos sin presentar licencia de entrenador. Son tres partidos los que la reglamentación le permite no tener entrenador oficial , es decir, que sigan siendo los aficionados quienes decidan el once titular a través de la aplicación MRF. Es muy probable que esta semana ya se conozca el nombre, incluso mañana jueves podría ser presentado junto a Pogba.La pasada semana llegó al equipo lorquino Pelayo, centrocampista ofensivo que ya la pasada campaña defendió la camiseta del Lorca FC, disputando cuarenta y tres partidos. También lo hizo el lateral zurdo marroquí Yassin Mohamed, quien procede del Almagro.El Lorca FC jugará el próximo fin de semana ante el Real Murcia -Imperial, presumiblemente el domingo por la mañana.