El Cartagena de Borja vive al filo de la navaja

El colchón sobre el segundo clasificado se ha reducido y el juego ha perdido credibilidad y efectividad.

El FC Cartagena se ha acostumbrado a vivir al filo de la navaja desde que Borja Jiménez se hizo cargo del banquillo en sustitución de Gustavo Munúa. En cuatro partidos, las emociones más fuertes se han vivido en los últimos minutos de los encuentros. No hay recta final sin un sobresalto, pero en tres de las ocasiones los jugadores albinegros han sido los perjudicados y en solo una salieron sonriendo del campo.

Una victoria, un empate y una derrota es el balance liguero con el abulense al frente de los cartageneristas. Cuatro puntos de nueve, menos del 50%. El líder, por ello, ya no es tan líder. Ha pasado de llegar a tener una renta de cinco puntos sobre el segundo clasificado a solo dos. «No podemos obsesionarnos con eso en estos momentos», decía el preparador cartagenerista antes del encuentro frente al Don Benito, pero lo cierto es que el equipo sí que ha generado algunas dudas, sobre todo en los dos encuentros de la pasada semana.

La única vez que la moneda salió cara para el Cartagena fue en el debut del entrenador en Mérida. Cuando parecía que el empate iba a ser un buen resultado, apareció Pablo Caballero para después de un libre directo, cazar el balón dentro del área y hacer el definitivo 0-1 cuando se cumplía el minuto 95 y el colegiado estaba a punto de pitar el final.

Después llegó el paréntesis de la Copa del Rey ante el Girona en un partido donde los albinegros se vieron por detrás en el marcador pero acabaron remontado. Sin embargo, cuando ya acariciaban el pase de la siguiente ronda, que se disputa esta semana, recibieron un tanto en el último segundo con polémica, ya que los cartageneristas reclamaron que estaba fuera de tiempo. Pero el árbitro lo concedió y en la prórroga, con uno menos por la expulsión de Cordero en el 86, llegaron otros dos tantos más que pusieron fin al sueño copero. El juego, en cualquier caso, no defraudó, sino que ilusionó, pero esa fuerza se diluyó en los 180 minutos de la pasada semana, contra el Badajoz y el Don Benito. En tierras extremeñas, después de adelantar a los locales Pablo Vázquez y de empatar Elady solo diez minutos después, los albinegros realizaron una pobre segunda parte que les acabó penalizando, puesto que el mismo Pablo Vázquez hizo el 2-1 en el 83 que provocó la segunda derrota fuera de casa en las tres últimas jornadas –la anterior fue en el derbi ante el Real Murcia en Nueva Condomina–.

Solo cuatro días después, frente a un Don Benito que llegaba en crisis y con uno de los planteles más humildes de la categoría, el FC Cartagena daba continuidad a las malas sensaciones emitidas en el Nuevo Vivero. En un choque marcado por un fuerte aguacero, los cartageneristas volvieron a ofrecer lo mejores minutos en la primera parte, para diluirse en la segunda y terminar encajando un gol con el tiempo reglamentario ya cumplido que provocó que dos puntos se esfumaran del Cartagonova. «Me voy cabreado y decepcionado. No hemos estado a la altura», dijo tras el choque Borja Jiménez. El empate, incluso, se puede dar por bueno, ya que el Don Benito estuvo a punto de igualar mucho antes y tuvo ocasiones para llevarse el partido. «Debemos ser más inteligrentes. No es fácil asimilar que nos hayan marcado en los últimos minutos en tres encuentros consecutivos», afirmó el entrenador del Cartagena, que deberá durante esta semana recomponer mentalmente a su equipo para afrontar la visita este domingo al Sevilla Atlético, un rival que no gana desde hace nueve jornadas, en un partido que dará comienzo a las seis y media de la tarde en la Ciudad Deportiva sevillana.