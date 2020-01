En directo: El UCAM se atasca ante el Valencia Basket al descanso

En directo: Valencia Basket-UCAM Murcia



Primer cuarto

El rápido ritmo con el que arrancó el partido no benefició demasiado al UCAM Murcia durante los primeros compases, aunque supo aguantar al Valencia Basket. Tumba y Eddie controlaron el juego interior del cuadro taronja, mientras que Booker se convirtió en la principal referencia ofensiva de los de Sito Alonso (7-7). El jugador norteamericano volvió a su versión habitual, mucho más incisivo y menos solidario en ataque que en la victoria frente al Unicaja, y una contra de Eddie permitió mantenerse a los murcianos a la estela del Valencia Basket (11-9). Sin embargo, los triples de Labeyrie y Doornekamp en el último minuto antes de finalizar el primer cuarto pusieron la primera distancia considerable en el marcador (19-11). Sito Alonso solicitó tiempo muerto para buscar la reacción, pero los de Ponsarnau mantuvieron la ventaja (21-13).

Segundo cuarto

A la canasta para abrir el segundo cuarto de Hunt se unió un '2+1' de Marinkovic y un triple de Sakota, que mantuvo la ventaja en diez puntos (25-15). No obstante, el UCAM no se encontraba en ataque ante la defensa local, mientras que atrás sufría demasiado para firmar un parcial de 10-4 que colocó el 29-17 con una canasta de San Emeterio (+12) y Sito Alonso se vio obligado a parar. Un triple de Vives hizo más daño a los universitarios, que continuaron sin enlazar buenos ataques (con 1/9 en triples) y comenzaron a acusar las pérdidas. Una canasta bajo el aro de Labeyrie incrementó la ventaja a veinte puntos a falta de tres minutos para del descanso (39-19) dejando claro los problemas del UCAM en la Fonteta. Eso llevó al entrenador del equipo murciano a probar cosas nuevas, como la entrada a pista de Edu Durán, para tratar de cambiar algo en el juego y si no llega a ser con el apretón final del segundo cuarto, con dos triples de Eddie, el segundo sobre la bocina, la brecha podría haber sido mayor (44-30).