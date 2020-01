"No hago experimentos"

Espera una buena reacción mañana tras la derrota en Badajoz.

El FC Cartagena se reencuentra mañana (18.00 horas) con el Cartagonova en liga. Después de la derrota en el campo del Badajoz y de sumar un solo triunfo en las tres últimas jornadas, los cartageneristas recibirán a un Don Benito en crisis, que acumula una racha de tres derrotas seguidas. Además, será el estreno de Borja Jiménez en el torneo liguero después de perder frente al Girona en la Copa del Rey. El flamante preparador albinegro afirmó ayer en rueda de prensa que no está preocupado por la derrota del pasado miércoles ni por el hecho de tener una renta de solo dos puntos sobre su más inmediato perseguidor, el Yeclano, sobre todo porque aún queda mucho camino por recorrer hasta que concluya la temporada regular en el mes de mayo.

El abulense sabe que ha llegado a un equipo en dinámica positiva. Le está imprimiendo su sello al mismo, pero sin revoluciones pese a que ante los pacenses utilizó un sistema sin un '9' y empleó a Quim Araujo como jugador más adelantado: «Yo no experimento», dejó claro ayer el preparador, quien argumentó a continuación que «estoy en un sitio donde haya que hacer experimentos, otra cosa es que a cada jugador que no participe o no vaya convocado le busquemos algo. Lo normal es que cuatro o cinco jugadores se queden fuera de la plantilla cada semana. Habrá jugadores que el otro día participaron que igual van fuera de la convocatoria, pero es que tenemos una plantilla muy competitiva donde todos los jugadores pueden entrar y salir». Ese fue el mensaje para todos sus jugadores, buscando también que ningún futbolista se relaje ni se crea insustituible. De hecho, justificó la ausencia de Jovanovic y Pablo Caballero en el once inicial en Badajoz porque «buscábamos un poco más de juego interior y Quim Araujo fue de los mejores jugadores por todo lo que nos generó con balón y sin balón, pero no lo aprovechamos bien». Y pese al resultado negativo en el Nuevo Vivero, Jiménez aseguró que «no cambiaría nada porque cuando tomo decisiones en mi día a día lo hago convencido. Lo volvería a hacer porque es la mejor manera para ganar», explicó el entrenador, que espera una reacción positiva de su equipo después de la derrota porque «es capaz de asimilar las cosas que pasan. Al final no dejar de ser un partido ante un rival directo y viéndolo otra vez, sigo viendo que no hicimos nada para perder».

Borja Jiménez no cree que perder renta sobre los perseguidores se para preocuparse en estos momentos: «La competición termina en mayo. Me da igual tener ahora al Yeclano a un punto que a dieciséis. Si el 15 enero vamos a ver dónde están los rivales, nos estamos equivocando. Tenemos que hacer nuestro camino, que nos lleve a mejorar nuestro día a día, que nos reafirme en nuestra idea de jugar al fútbol y que nos lleve a jugar bien», comentó.

El mercado de invierno también está de actualidad en el Cartagena. Después de la salida de Carrillo esta semana en dirección al Melilla, la puerta de entrada está más abierta que nunca, pero Borja Jiménez prefiere que quede en un segundo plano: «Cada vez que hablamos de mejorar la plantilla es desprestigiar la que tenemos. Tenemos un equipo que nos ha hecho campeones de invierno, que le saca dos puntos al segundo y que está haciendo las cosas bien. Todo lo que sea mejorar la plantilla, si es posible, es positivo, pero que es muy difícil porque ya tenemos jugadores de un nivel muy alto. La comisión deportiva pasa día y noche buscando posibilidades, pero se van a buscar perfiles específicos, con unas características específicas y en el mercado hay otros clubes con los bolsillos rotos. Tenemos que saber bien dónde estamos y el perfil», dijo, para añadir que «los jugadores están muy abstraídos de todo este tipo de movimientos, están trabajando, hay un grupo increíble y después de la derrota del otro día lo único que querían es que llegara el domingo».