Adrián Hernández: "Tenemos que ser capaces de ganar sin estar acertados"

"Debemos sacar partidos lejos de casa", afirma el técnico.

El Real Murcia arrancó el pasado miércoles la segunda vuelta del calendario de la Segunda División B con una victoria al superar al Cádiz B en la Nueva Condomina -ahora estadio Enrique Roca de Murcia-. Sin embargo, una de las asignaturas pendientes del conjunto murciano han sido los partidos lejos de casa, al sumar tan solo una victoria después de superar el ecuador del curso. Por eso, los granas tratarán desde manaña ante el Algeciras (17.00 horas, Footters.com) mejorar esa faceta. «Hemos hecho buenos partidos que no se han convertido en victorias, ya sea por errores nuestros o porque no hemos estados acertados. Nos han ganado a nosotros con mucho menos, y tenemos que ser capaces de ganar partidos también alguna vez no estando tan acertados. O cuando estemos acertados, aprovechar las situaciones que tengamos», dijo ayer Adrián Hernández en la previa del choque y añadió que su equipo «está siendo competitivo» lejos de casa pero le falta «ese puntito de interpretación» para hacerse con los tres puntos.

En la primera vuelta, el Algeciras puso en serios aprietos al Real Murcia en el que fue el primer partido de la temporada en Nueva Condomina, sobre todo en los primeros cuarenta y cinco minutos. Una parte que el técnico Adrián Hernández no ha olvidado. «Hay un par de momentos en los que el equipo ha estado francamente mal, o peor. La primera parte contra el Algeciras y la última media hora frente al Leganés en la Copa del Rey. En esas dos situaciones, el Real Murcia no tuvo en ningún momento su identidad. Hay que asumirlo y afrontarlo para mejorar. Me acuerdo de esa primera parte perfectamente, que acabamos con 1-1 y luego la segunda mitad fue otro cantar», dijo el entrenador murciano. Adrián Hernández no podrá contar ni con Chumbi ni Iván Pérez por lesión, ni tampoco con Antonio López por sanción, al tener que cumplir su segundo ciclo de cartulinas amarillas. «Confío en todos los futbolistas de la plantilla, pero con Antonio López quizá perdemos un poco de jerarquía que tendrán que dar otros jugadores dando un paso adelante, como lo han hecho en otros partidos», aseguró.

Sobre el Algeciras, rival que esta misma semana ha cambiado de entrenador con la contratación de Salva Ballesta, aseguró que espera encontrarse un equipo «picante, con chispa, por el hecho de que van a apretar para tratar de hacerse un sitio en el equipo, y eso va a llevar el partido al terreno pasional» por parte del conjunto gaditano. Los granas viajarán hoy después de enfrentarse al Cádiz B el pasado miércoles en la jornada aplazada por la Copa del Rey.