Vuelta a las andadas

Tan solo un ligero colchón de tres puntos le separa de la zona de descenso.

El UCAM Murcia CF se volvió ayer de vacío del estadio El Palmar frente al Atlético Sanluqueño (2-1). Dos errores atrás le acabaron condenando en un partido en el que mostró pocos argumentos para poder llevarse los tres puntos ante las bajas de varios jugadores importantes como Hugo Álvarez, Aketxe, Vicente Romero o Adán Gurdiel. La buena imagen mostrada por el conjunto universitario la pasada jornada frente al Don Benito y también ante el Mirandés en la Copa del Rey, en una eliminatoria que se decidió en la prórroga, resultó ser un espejismo y los de Miguel Rivera, que no partió con un 'nueve' puro en el once al dejar a Perales en el banquillo, volvieron a las andadas en cuestión de minutos. El UCAM no contó ni con fe ni con ocasiones cuando el Sanluqueño volteó el marcador en el segundo tiempo. Tan solo una ocasión clara de David Mayoral, que partió desde el banquillo, a cinco minutos del final metió el miedo en el cuerpo al cuadro gaditano. Así pues, el cuadro murciano se pone al día en la clasificación del grupo IV de la categoría de bronce -tras disputar su partido aplazado por la Copa- y la posición que ocupa es más que preocupante al contar tan solo con un ligero colchón de tres puntos sobre la zona de descenso a Tercera División.

Y eso que el inicio del partido parecía ser una continuación de la inercia positiva del UCAM en este 2020, sin embargo, conforme pasaron los minutos ese efecto se fue diluyendo. Un centro de Javi Moreno, una de las notas positivas hasta ahora de la campaña, fue aprovechado por Higón en el minuto 7 de partido para adelantar a los universitarios. Su control, en el borde del área pequeña, salió hacia arriba y pudo cabecear el balón ligeramente ante la presión de Álex Cruz para superar a Isma Gil. El arranque no pudo ser mejor para los de Rivera, pero poco a poco ese buen sueño se convirtió en pesadilla. Los de Abel Gómez, pese a la intensa lucha en el centro del campo, se hicieron con el control del balón y fueron marcando el ritmo del choque. El UCAM contó con un par de arcercamientos, con Barbosa como referente, que pudieron darle algo más de ventaja si llegan a buen puerto, sin embargo, fue el conjunto local el que respondió.

Y es que un balón en largo se coló por la banda derecha universitaria entre Johan y Albizua, el central del UCAM no logró llegar al corte frente a Darío Guti y el disparo del delantero del cuadro andaluz se cruzó con Galas y acabó entrando en el fondo de la red a los 33 minutos (1-1). Un mazazo del que el UCAM trató de reponerse, pero no pudo. Una oportunidad de Manu Justo y un disparo lejano de Viti, al filo del descanso, fueron los últimos coletazos del equipo murciano en el primer tiempo, mientras que el Sanluqueño puso a prueba a Gianni con varios acercamientos al área.

Con el 1-1 se llegó al descanso, pero la película acabaría peor. Y es que nada más arrancar el segundo tiempo un disparo de Nando Quesada se tradujo en el 2-1 que resultó definitivo. El lanzamiento desde la frontal del jugador del Sanluqueño se coló entre las manos del portero Gianni, y el fallo del guardameta dio alas a los locales. El depósito del UCAM ya iba rozando la reserva, tras la eliminatoria de Copa, y no contaba con tener que realizar un esfuerzo extra para tener que buscar los tres puntos. Quizá esa es la principal razón que desde la sala de máquinas faltase algo de fe para dar un empujón y que terminasen de llegar las ocasiones más claras.

Miguel Rivera intentó reactivar a los suyos con la entrada de Perales y Mayoral, y lo consiguió al dotar algo de efervescencia durante unos minutos. Sin embargo, con el paso del tiempo ese efecto se fue agotando. No obstante fue Mayoral el que contó con la mejor ocasión para los universitarios en el tramo final con un remate en el área pequeña que acabó despejando el portero local Isma Gil con una gran estirada. Ya en el descuento una internada por banda de Javi Moreno no encontró rematador tras el pase de la muerte, y el UCAM acabó cediendo. Los tres puntos se quedaron en casa del Atlético Sanluqueño y los de Miguel Rivera, tras arrancar el 2020 con síntomas de mejoría, volvió a dejar signos preocupantes en el inicio de la segunda vuelta del campeonato.