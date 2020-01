A poner en hora el reloj de 2020

Oportunidad para abrir hueco con la zona de descenso.

El Real Murcia todavía no ha puesto en hora el reloj de 2020. No andan finos los murcianistas en el inicio del nuevo año. Pese a que Adrián Hernández habla de crecimiento, desde el 20 de octubre, cuando se rompió una buena racha de cuatro partidos, solo se han sumado once puntos, una cifra que apenas ayuda a los murcianistas a escapar de la zona de descenso. Tienen ahora mismo los granas un colchón escaso de dos puntos respecto al play out y tres con el descenso. Dos de los equipos de la parte baja, el Algeciras y el Villarrobledo, ya han disputado sus choques de la jornada 20, y ninguno ha sido capaz de sumar, por lo que si el Murcia gana al Cádiz B ampliaría su ventaja.

Al partido que abre la segunda vuelta del campeonato liguero en el Grupo IV llegan los de Adrián Hernández después de caer eliminados el pasado sábado en la Copa del Rey frente al Leganés, equipo de Primera División. Será el choque ante el filial gaditano el tercero consecutivo que disputen los murcianistas en Nueva Condomina, donde en Liga salvaron un empate frente al Sevilla Atlético y en el torneo del KO cayeron derrotados por un contundente 0-4.

Hizo Adrián Hernández algunos cambios en la eliminatoria copera, dando descanso a algunos de sus más habituales, por lo que hoy volverá a utilizar su once tipo. Aunque las bajas por lesión de Chumbi y de Iván Pérez le obligarán a mover algunos puestos. Regresará Antonio López al centro de la defensa junto con Armando y Edu Luna. Álvaro Rodríguez no tiene competencia en la banda derecha, mientras que por la izquierda podría repetir el canterano Quereda. El jugador murciano, que ha ascendido al primer equipo este mes de enero, debutó con la elástica grana en la Copa, y hoy, ante las molestias que arrastra Iván Pérez, podría seguir en el once titular.

En el centro del campo no faltará Juanma Bravo, que se está convirtiendo en uno de los pilares básicos del equipo. La duda está en saber quién le acompañará. El puesto podría ser para Manolo o Juanra. Víctor Meseguer, que en el choque ante el Sevilla Atlético no jugó por un proceso vírico, regresará al once. Josema, muy lejos de su mejor nivel, y Dorrio podrían repetir por los extremos.

En el ataque, Adrián Hernández no puede contar con Chumbi. El futbolista, con unas molestias en la rodilla, podría estar hasta tres semanas de baja. Alberto Toril fue elegido frente al Sevilla Atlético como '9' de los granas. Lo normal es que repita el mallorquín, que, además, está aprovechando los pocos minutos de los que disfruta. Otra opción sería jugar con dos delanteros, dando la alternativa también a Víctor Curto. En ese caso, el centro del campo perdería un efectivo, quedándose Juanma y Meseguer.

El rival del Real Murcia será un Cádiz B que en la primera jornada de la temporada ya dio un susto a los granas. Pese a que los murcianistas se adelantaban en el marcador con un gol de Juanma Bravo, el filial gaditano fue capaz de darle la vuelta al choque, quedándose con los tres puntos (2-1).

Aunque son un recién ascendido a Segunda B, no han desentonado en el primer tramo de la competición, pero en las últimas jornadas los de Juan Manuel Pavón han perdido un poco de fuelle. Llegarán a Nueva Condomina en el puesto octavo, con 26 puntos, sin embargo en las últimas siete jornadas solo han sumado una victoria, la lograda ante el Granada B. Empataron con el Don Benito, el Sanluqueño y el Linense, y perdieron contra el Marbella, el Recre y en la pasada jornada con el Villarrubia (3-0).